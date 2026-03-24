Les famílies denuncien "tancaments injustificats" de línies públiques en escoles i instituts del Vallès Occidental
L’aFFaC alerta de la pèrdua de "com a mínim" 11 línies públiques d’I3 i 1r d’ESO en diversos municipis de la comarca segons l’oferta inicial plantejada per la conselleria
Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han denunciat el "tancament injustificat" d’almenys 11 línies públiques d’I3 i 1r d’ESO en diversos municipis del Vallès Occidental, segons l’oferta inicial plantejada pel Departament d’Educació. En un comunicat, ha assegurat que això "afavoreix la xarxa privada concertada i perjudica la pública". En concret, explica que aquestes situacions es donen en escoles i instituts de Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Terrassa. Afegeix que en alguns municipis, com Cerdanyola i Sant Cugat, la reducció afecta "fins i tot a més d’un centre educatiu".
L’organització ha explicat que les anàlisis de l’oferta educativa que fa cada curs escolar evidencien "un clar desmantellament progressiu de la xarxa educativa pública en aquesta comarca". Ha afegit que cada any s’alternen els centres en què es produeixen tancaments de línies, mentre es manté l’oferta de la xarxa privada concertada, assegura. "Quan es tanquen grups públics i es mantenen concerts innecessaris, s’està prioritzant una oferta que no respon a l’interès general", ha assegurat la directora de la federació, Lidón Gasull.
Més enllà dels tancaments, l’aFFaC ha alertat que els "ajustos" que s’estan justificant amb el descens de la natalitat estan posant en risc la qualitat del sistema educatiu i els vincles socials i democràtics.
Davant d’aquesta situació, les associacions de famílies i alumnes (AFA) de diversos municipis del Vallès Occidental han organitzat diverses mobilitzacions, per exemple a Terrassa, Sant Cugat i Rubí.
Des de l’aFFaC han exigit al Departament d’Educació i FP que la renovació dels concerts per al curs 2026-2027 "no sigui automàtica" i es determini en funció de les necessitats reals d’escolarització, prioritzant el sistema públic.
L’organització ha criticat també l’assignació de gairebé 400 milions d’euros fins al 2030 pactada amb l’escola concertada, ja que ha considerat que, en plena renovació de concerts, decisions com aquesta "comprometen la coherència de la planificació educativa i tenen conseqüències greus en el dia a dia de les famílies i dels centres: aules més massificades, pèrdua d’estabilitat dels equips docents, dificultats per consolidar projectes educatius i un augment de la segregació escolar".
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat
- Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera per un col·lapse parcial de l'estructura