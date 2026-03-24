Caos ferroviari

El Govern situa ara la tornada a la normalitat de Rodalies la primera setmana de maig

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aleshores s'hauran solucionat totes les limitacions temporals de velocitat que van aflorar després de l'accident de Gelida

Servei especial d'autobusos. / MANU MITRU / EPC

Pau Lizana Manuel

Barcelona

No és un contratemps més greu, però sí l'enèsim retard en els càlculs d'Adif, Renfe i el Departament de Territori per determinar quan tornarà a regnar una certa normalitat a la xarxa de Rodalies. Tant les empreses estatals com el Govern tenen la mirada posada a finals d'abril, quan calculen que podran haver solucionat les limitacions temporals de velocitat que van aflorar després de l'accident de Gelida del passat 20 de gener, tot i que aquest dimarts la Generalitat ha obert la porta que alguna d'aquestes restriccions continuï present la primera setmana de maig.

Són les afectacions que han provocat que Adif inverteixi a Catalunya més de 110 milions d'euros en obres d'emergència en poc més de dos mesos, cosa que equival pràcticament a tota la inversió destinada en aquest concepte a Catalunya en els últims sis anys. Aquest dimecres, tanmateix, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que es podria arribar "a principis de maig" amb alguna limitació temporal de velocitat derivada dels temporals de gener que van provocar el sinistre a Gelida i el debilitament generalitzat de la infraestructura ferroviària catalana. Així ho ha assegurat durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha explicat que aquest mateix dimarts han mantingut una reunió de coordinació entre les dues empreses estatals i la seva conselleria.

Solució parcial

En tot cas, la de principis de maig continuarà sent una recuperació parcial de la normalitat a la xarxa, ja que encara quedaran per resoldre les 133 restriccions de velocitat que estaven actives a 1 de gener de 2026, abans de l'esclat de la crisi de mobilitat. La consellera, això sí, ha assegurat que més enllà del restabliment de les limitacions derivades de la crisi, "continuaran els treballs" d'aquelles que ja esquitxaven la xarxa de Rodalies abans del sinistre de Gelida.

El termini que es marquen ara les diferents administracions responsables del bon funcionament de Rodalies suposa, a més, un retard de dos mesos respecte del primer horitzó que es va plantejar els dies posteriors a l'accident. En aquell moment, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que la immensa majoria de les restriccions podrien estar solucionades "a finals de febrer". De fet, Santano es donava fins a l'abril per acabar de resoldre la resta de limitacions, cosa que, ara, no té una data fixa. Ara mateix, hi ha actives més de 200 d'aquestes restriccions.

Noelia, la noia catalana que espera l'eutanàsia, la rebrà dijous amb llum verda del TEDH

Una alumna de la Joviat representarà Catalunya al concurs europeu de joves xefs

Sergi Perramon desmenteix Sílvia Orriols i nega cap proposta de candidatura conjunta amb Aliança Catalana i Junts per Manresa

Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus

L'oposició denuncia la supressió de la parada de bus del CAP Nord d'Igualada i en reclama la restitució immediata

Manresa recupera «Un Passeig de titelles», que aquest dissabte 28 demarç oferirà tres espectacles

Els experts alerten que els casos de tuberculosi a Espanya s'han incrementat un 8,3%

Els joves disposen d'un ampli ventall de recursos per a l'orientació acadèmica i laboral

