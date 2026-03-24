La inestabilitat arribarà aquest dia: la predicció del temps per a Catalunya, segons el Meteocat

L'anticicló es retira i dona pas a un temporal de vent i pluges

Bon temps a Barcelona. / MANU MITRU

Andrea Valenzuela García

L'estabilitat climàtica durarà poc per l'entrada d'una massa d'aire fred que pot portar un clima advers.

Fins i tot el Meteocat i l'Aemet han emès avisos de nivell groc i taronja per l'estat de la mar i el vent.

Previsió meteorològica per a aquest dimarts

Aquest dimarts, Catalunya s'ha llevat amb boires i bancs de boira a la depressió central i el dia es mantindrà amb un ambient tranquil. Dominarà el sol tota la jornada, amb alguns moments ennuvolats, i a la tarda hi haurà intervals de núvols al litoral, prelitoral i Lleida.

No s'esperen precipitacions en cap punt del territori català. A més, les temperatures pujaran i és força probable que superin els 20 ºC en punts de Girona i Lleida.

El vent variable serà fluix, amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud, segons la predicció meteorològica del Meteocat.

Dimecres inestable

Aquest dimecres es retirarà l'anticicló i probablement donarà pas a un front a la tarda.

Encara al matí es preveu un dia tranquil, majoritàriament assolellat amb intervals de núvols alts. Però a partir del migdia, entraran els núvols pel nord del territori amb tramuntana a l'Empordà i s'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu i a la meitat oriental. Tampoc no es descarten ruixats al sector central del litoral i prelitoral.

La cota de neu al Pirineu estarà al voltant dels 800 i 1.000 metres, amb tendència a descendir.

Tanmateix, les temperatures màximes pujaran i, fins i tot, podrien assolir els 20 ºC i fins als 25 ºC en molts pobles i ciutats, sobretot a les de Girona, Lleida i Tarragona. Les mínimes baixaran lleugerament i podrien deixar gelades febles al Pirineu.

Avisos de l'Aemet

El vent podria ser moderat al sud-oest del litoral i més fluix a la resta, però s'esperen ratxes molt fortes a les cotes altes del Pirineu i al sud de Tarragona i l'Empordà.

El Meteocat i l'Aemet ja han emès avisos a Lleida, Tarragona i Girona per vent, i en aquestes dues darreres províncies, també per temporals costaners.

Dijous amb pluja i vent

De cara a dijous es preveu una jornada més inestable i amb un ambient més fresc.

S'esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 600 i 900 metres. També les pluges i els ruixats són probables al litoral i prelitoral.

Els termòmetres podrien baixar lleugerament i de manera més notable al Pirineu, on pot haver-hi gelades.

El vent del nord-oest serà moderat en general i amb ratxes molt fortes al terç sud, l'Empordà i les cotes altes del Pirineu. Els avisos costaners i de vent continuaran actius a les mateixes zones per a aquest dijous.

  1. Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
  2. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  3. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  4. Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
  5. Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
  6. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  7. Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
  8. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències

Castellbell prohibeix portar patinets elèctrics als menors de 14 anys, i fixa sancions de fins a 200 euros

Magda Camprubí, alumna del Conservatori de Manresa, guanya un Premi BBVA

Miyagi, el bar de tapes japonés a peu del llac de Puigcerdà

"M'ajuda a orientar-me i trobar sortides": 12 visitants de la Fira de l'Estudiant de Manresa expliquen la seva experiència

La IA aplicada al programa de Setmana Santa de Manresa crea… monstres!!

La inestabilitat arribarà aquest dia: la predicció del temps per a Catalunya, segons el Meteocat

És oficial: el Govern encarrega a l'Energètica que participi en el projecte de la central reversible de la Baells

Rosalía es cansa dels paparazzis: «Si us plau, pareu»

