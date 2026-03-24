Previsió meteorològica
La inestabilitat arribarà aquest dia: la predicció del temps per a Catalunya, segons el Meteocat
L'anticicló es retira i dona pas a un temporal de vent i pluges
Andrea Valenzuela García
L'estabilitat climàtica durarà poc per l'entrada d'una massa d'aire fred que pot portar un clima advers.
Fins i tot el Meteocat i l'Aemet han emès avisos de nivell groc i taronja per l'estat de la mar i el vent.
Previsió meteorològica per a aquest dimarts
Aquest dimarts, Catalunya s'ha llevat amb boires i bancs de boira a la depressió central i el dia es mantindrà amb un ambient tranquil. Dominarà el sol tota la jornada, amb alguns moments ennuvolats, i a la tarda hi haurà intervals de núvols al litoral, prelitoral i Lleida.
No s'esperen precipitacions en cap punt del territori català. A més, les temperatures pujaran i és força probable que superin els 20 ºC en punts de Girona i Lleida.
El vent variable serà fluix, amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud, segons la predicció meteorològica del Meteocat.
Dimecres inestable
Aquest dimecres es retirarà l'anticicló i probablement donarà pas a un front a la tarda.
Encara al matí es preveu un dia tranquil, majoritàriament assolellat amb intervals de núvols alts. Però a partir del migdia, entraran els núvols pel nord del territori amb tramuntana a l'Empordà i s'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu i a la meitat oriental. Tampoc no es descarten ruixats al sector central del litoral i prelitoral.
La cota de neu al Pirineu estarà al voltant dels 800 i 1.000 metres, amb tendència a descendir.
Tanmateix, les temperatures màximes pujaran i, fins i tot, podrien assolir els 20 ºC i fins als 25 ºC en molts pobles i ciutats, sobretot a les de Girona, Lleida i Tarragona. Les mínimes baixaran lleugerament i podrien deixar gelades febles al Pirineu.
Avisos de l'Aemet
El vent podria ser moderat al sud-oest del litoral i més fluix a la resta, però s'esperen ratxes molt fortes a les cotes altes del Pirineu i al sud de Tarragona i l'Empordà.
El Meteocat i l'Aemet ja han emès avisos a Lleida, Tarragona i Girona per vent, i en aquestes dues darreres províncies, també per temporals costaners.
Dijous amb pluja i vent
De cara a dijous es preveu una jornada més inestable i amb un ambient més fresc.
S'esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu, amb cota de neu al voltant dels 600 i 900 metres. També les pluges i els ruixats són probables al litoral i prelitoral.
Els termòmetres podrien baixar lleugerament i de manera més notable al Pirineu, on pot haver-hi gelades.
El vent del nord-oest serà moderat en general i amb ratxes molt fortes al terç sud, l'Empordà i les cotes altes del Pirineu. Els avisos costaners i de vent continuaran actius a les mateixes zones per a aquest dijous.
