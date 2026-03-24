El jutge manté secreta la causa per les maniobres de Montoro contra rivals
El magistrat de Tarragona guarda en "una peça reservada" els correus electrònics sobre les suposades estratagemes de la cúpula del Ministeri d’Hisenda en l’època del ministre del PP referides al cas Bárcenas
Tono Calleja Flórez
El titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, manté en "una peça reservada i secreta al marge de la principal" els correus electrònics publicats per El Periódico de Prensa Ibérica en exclusiva sobre les suposades maniobres de la cúpula d’Hisenda amb Cristóbal Montoro de ministre en el cas Bárcenas, però també els relatius a l’exvicepresident del Govern central Rodrigo Rato i el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, entre d’altres.
En la peça principal la instrucció va revelar que les persones que dirigeixen Equipo Económico, el despatx que va crear l’exministre Cristóbal Montoro, formarien part d’una organització dirigida a "intervenir i influir de manera decisiva en reformes legislatives favorables", una cosa que va aconseguir, segons la Fiscalia Anticorrupció, per a unes empreses gasístiques englobades en l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM), que van aconseguir modificar disposicions dels pressupostos generals de l’Estat del 2018. Aquest despatx va ingressar uns 35 milions d’euros, segons Hisenda.
En una providència, a la qual va tenir accés aquesta redacció, el jutjat requeria a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada que li remetés "els correus que van constituir l’objecte de la Junta de Fiscals del 26 de setembre del 2023, per tal que aquest jutjat tingui coneixement del seu contingut a fi de poder ser estudiat i decidir sobre si correspon o no la personació sol·licitada" per Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero i un periodista de l’Abc.
Finalment, el magistrat va rebutjar la seva personació al considerar que la cúpula d’Hisenda va tenir accés a informació confidencial de rivals polítics de Montoro, "no es troben en fitxers, suports, arxius o registres i, a més, les persones que disposen d’aquesta informació sí que estarien autoritzades per conèixer-la".
La fiscal Carmen García Cerdá va recórrer a l’article 27 de l’Estatut Fiscal per mostrar les seves discrepàncies amb les ordres del seu cap, Alejandro Luzón, que no era partidari de practicar més diligències en relació amb els documents adjunts a correus electrònics que van aparèixer en el procediment. A la Junta de Fiscals d’Anticorrupció del 26 de setembre del 2023, Luzón va obtenir el suport de 19 fiscals, mentre que només cinc van apostar per García Cerdá, fet que significava que les diligències que ella considerava necessàries perquè avancés la instrucció no es durien a terme. Luzón va apartar la fiscal Carmen García Cerdá d’una part de la causa en la qual s’investigava de manera secreta si el despatx Equipo Económico, fundat el 2006 per l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro,va utilitzar les seves influències al Ministeri d’Hisenda en benefici dels seus clients. El Tribunal Suprem va confirmar la sanció de 1.000 euros per una falta disciplinària greu imposada per la Fiscalia General de l’Estat per desobediència a García Cerdá.
El magistrat Rus Vela va reclamar a Anticorrupció aquestes proves al constatar que el contingut d’aquests correus era "ignorat en el present procediment, que no té constància ni dels correus ni del seu contingut, per la qual cosa no pot valorar-se si pot o no admetre’s la personació com a perjudicats de les persones ja indicades".
En la providència, el jutjat afirmava que els correus que va remetre la fiscalia s’incorporarien a la peça separada, i que el seu contingut només es notificaria a les parts si es valorava que era "d’interès per a la present investigació". Així mateix, reclamava a Anticorrupció que l’informés "sobre la procedència o no d’incorporar els correus electrònics a la causa", i també sobre les personacions sol·licitades per Rato i Monedero en condició de perjudicats.
Fonts consultades apunten que aquesta investigació, que es va obrir el 12 de gener del 2024, podria estar arxivada. Altres opinions defensen que continua vigent i que el jutge podria proposar que s’investigui el contingut d’aquests correus, que ja analitza un jutjat de Madrid en el cas d’un periodista de l’Abc. Tant les defenses com l’acusació popular que exerceix el PSOE van demanar l’accés a aquesta documentació.
Els correus electrònics posen de manifest presumptes maniobres que va desplegar la cúpula d’Hisenda per evitar que el jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz atribuís al Partit Popular un delicte fiscal en el cas dels papers de Bárcenas.
Per exemple, en un correu del 12 de març del 2015, el cap de gabinet de Montoro, Felipe Martínez Rico, va remetre un e-mail al ministre amb les alternatives que creien tenir respecte a la possible implicació del PP en el cas Bárcenas: "Si es vol donar contingut en la resposta al jutge, el termini venç diumenge; si es vol plantejar un conflicte de jurisdicció, el termini venç dilluns".
Situació de Rato
Després, Martínez Rico avisa el ministre que, "de moment, ja estan redactades les respostes fàcils (t’adjunto els textos): el que vol contestar aquest auxili, donant contingut a la petició del jutge (hi ha quota de delicte, per import de 220.000), i el que vol respondre la directora de l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau, l’ONIF (conflicte)". Al final, Hisenda va considerar que el PP, com a organització política, no va cometre cap delicte fiscal.
En un altre correu, de 21 de gener del 2015, l’aleshores cap de gabinet de Montoro a Hisenda al·ludeix a la "situació fiscal de Rato": "Tenen ara indicis que està procedint a alçament de béns. Portarà informació preparada, però és possible que la situació derivi en la necessitat d’una entrada i de registre". Aquest alt càrrec finalitza el missatge destacant que aquesta i altres informacions es podien comentar "dijous després del comitè de direcció (és molt tard, no sé si és oportú), o després del CM [Consell de Ministres] de divendres [que crec que és més apropiat]. Tal com tu prefereixis".

