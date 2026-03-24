L’advocat de la víctima de l’ex-DAO, entre les acusacions populars
Anticorrupció i les defenses demanen que la instància, entre la qual també hi ha un exjutge implicat en una estafa processal, s’agrupi sota una mateixa direcció
Tono Calleja Flórez
El cas Montoro no és gaire diferent d’altres causes de transcendència política pel que fa a acusacions populars. També en aquest assumpte hi estan personats partits (Vox, el PSOE i Podem) i altres organitzacions habituals en procediments penals per corrupció.
Entre les accions populars acceptades pel jutge de Tarragona Rubén Rus també hi ha personatges que han aparegut en els últims mesos vinculats a casos mediàtics, com és l’exjutge Luis José Sáenz de Tejada, investigat juntament amb l’exmilitant del PSOE Leire Díez per un intent d’estafa processal en la causa contra el germà de Pedro Sánchez, o (a través de la seva associació de víctimes) l’advocat Jorge Piedrafita, que acusa –en diferents casos– l’ex-DAO de la Policia Nacional i l’exdiputat Íñigo Errejón per agressió sexual. El jutge va acceptar les seves personacions el 28 de juliol sense necessitat que presentessin querella pròpia contra Montoro ni paguessin cap fiança.
Juntament amb ells, altres organitzacions com el Sindicat Col·lectiu de Funcionaris Manos Limpias, Iustitia Europa –tots dos habituals en causes que afecten el Govern de Pedro Sánchez com els casos Koldo, Begoña o contra el germà del president–, la Confederació General del Treball i fins i tot un assessor fiscal que se sent perjudicat per les normes fiscals aprovades durant el mandat de l’exministre del PP.
L’aparició de tots ells en el cas Montoro ha donat lloc, d’altra banda, a l’única adhesió fins al moment per part de les defenses a la postura de la Fiscalia Anticorrupció, en el sentit de demanar al titular de la plaça número 2 d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Tarragona que els agrupi tots sota una mateixa direcció lletrada. La petició es va cursar el juliol de l’any passat, però el jutge encara no l’ha resolt, segons les fonts jurídiques consultades.
Sáenz de Tejada és un personatge polèmic. Va ser expulsat de la carrera el 2019 després de ser condemnat per violència masclista i el mes de juliol un jutge va obrir diligències contra ell i Leire Díez després d’un intent de personació del primer en la causa que ha portat al banc dels acusats el germà de Sánchez i Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz, per tràfic d’influències. Es va presentar denúncia contra tots dos per un intent de sabotatge de la causa contra David Sánchez mitjançant una trama per apartar la jutge d’instrucció Beatriz Biedma, una operació fallida en la qual la també exregidora socialista en un poble de Cantàbria hauria pogut tenir alguna intervenció.
Pel que fa a Piedrafita, és el responsable de l’Associació de Defensa Integral de Víctimes Especialitzada (Adive), que exerceix l’acusació popular contra Errejón en la causa per la qual se li ha obert judici oral per presumptament agredir sexualment l’actriu Elisa Mouliaá. En les últimes setmanes s’ha tornat habitual als mitjans com a advocat de la víctima que ha acusat de violació l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional José Ángel González.
"Defensa" de les víctimes
En el seu escrit de personació davant el jutge de Tarragona, Adive assegura tenir per objectiu "la defensa integral dels interessos de les víctimes que hagin sigut afectades per qualsevol tipus de delicte mitjançant l’exercici de l’acusació particular o popular segons correspongui, sent els acusats en aquesta causa (Montoro) presumptament responsables de delictes de corrupció, suborn, contra la hisenda pública i que són pluriofensius que afecten la ciutadania, entre d’altres que puguin sorgir de resultes de la instrucció".
El jutge manté oberta una investigació des del 2018 en relació amb l’activitat del despatx Equipo Económico, fundat el 2006 per Cristóbal Montoro, que va ser fins a dues vegades ministre d’Hisenda amb el PP, per una dotzena de suposats delictes de corrupció. El secret es va aixecar el mes de juny, quan Montoro i la resta d’implicats van ser imputats formalment per presumptament intervenir de manera decisiva en reformes legislatives favorables", en primer terme per a unes empreses gasístiques englobades en l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM).
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques