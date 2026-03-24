L’Ajuntament facilita la reforma del mercat de l’Estrella
Finalment no serà necessari ocupar els jardins del Baix Guinardó. Com que la demora ha reduït els llocs oberts, les obres seran compatibles amb l’activitat.
Meritxell M. Pauné
El govern de Jaume Collboni ha fet un gir a la reforma del mercat de l'Estrella, que fa gairebé dos anys que està encallada pel rebuig d'un grup de veïns a instal·lar una carpa provisional als jardins del Baix Guinardó durant les obres. Aquest dilluns a la tarda ha comunicat a les tres entitats veïnals de la zona que el parc no es tocarà ni poc ni molt, perquè finalment no hi haurà cap trasllat. Les obres es faran sense tancar el mercat del carrer Pi i Margall.
Darrere de la reorientació hi ha una trista novetat. La demora en la rehabilitació ha accelerat el tancament de parades per jubilació i ja en queden només 19, una xifra que ara sí que permet prescindir de l'exili previst. El consistori confirma a EL PERIÓDICO que els treballs "es podran portar a terme mantenint l'activitat comercial a l'edifici actual" i que els tècnics municipals ja treballen en el nou projecte.
El mercat és al districte de Gràcia, però la densitat dels barris que l'envolten va portar a triar aquests jardins del territori veí per ubicar-hi els llocs d'alimentació temporals. Els comerciants han aprovat per unanimitat el nou full de ruta perquè l'anhelada reforma arribi com més aviat millor i afecti així el mínim possible a la pròxima campanya nadalenca, moment àlgid de vendes. El primer pas serà moure's tots a la planta baixa.
La nova regidora del districte d'Horta-Guinardó, Sara Belbeida, que va accedir al càrrec aquest març en substitució de Lluís Rabell, ha pilotat el canvi de plans. A la trobada han assistit representants de l'associació de veïns del Baix Guinardó, la plataforma Salvem el Parc –que havia portat les obres a tribunals– i l'entitat Salvem el Guinardó. "Em vaig marcar com a principal prioritat afrontar la resolució d'aquest conflicte", assegura la regidora a aquest diari. "La possibilitat que s'ha obert d'abordar la remodelació del mercat d'una manera diferent és una oportunitat que no hem volgut deixar escapar, no només per tancar aquest capítol, sinó també per obrir una nova etapa de diàleg i convivència", defensa.
Sense carpa
Així, queda "descartada definitivament" la construcció d'una carpa sobre la llacuna del parc, refugi d'alguns ànecs i part d'un preuat espai d'esbarjo i relació per al veïnat. Belbeida titlla la reforma del mercat de "necessària" per garantir que tingui futur, tot i que sigui amb menys parades del previst el 2024, quan es va aprovar el projecte després de tombar 132 al·legacions.
El juny del 2025 es van adjudicar les obres per 6,53 milions d'euros, però no s'han executat a causa d'un recurs contenciós administratiu presentat per Salvem el Parc. Aquest març el tribunal ha denegat la paralització cautelar sol·licitada, però el consistori ha preferit tancar la controvèrsia mitjançant l'"alternativa viable" d'unes obres sense exili.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques