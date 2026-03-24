Un milionari finlandès paga 120.000 euros per excés de velocitat: circulava a 59 km/h, 29 més del que estava permès
La llei finlandesa preveu un sistema de multes proporcionals als ingressos de l'infractor
Un adinerat empresari finlandès ha estat multat amb 120.000 euros per excés de velocitat després que la Policia l'enxampés conduint a 59 quilòmetres per hora, 29 més del que estava permès, en una zona urbana de Mariehamn, a l'arxipèlag d'Åland.
Segons va informar aquest dimarts el diari local 'Nya Åland', Anders Wiklöf, milionari propietari d'un hòlding compost per més de 20 empreses, va admetre el seu error i va reconèixer al mitjà esmentat que conduïa "una mica massa ràpid", per la qual cosa no recorrerà la multa davant la Justícia i la pagarà íntegrament.
"Els agents em van preguntar si volia portar el cas al jutjat, però ¿per què ho hauria de fer? Si he comès un error, l'he comès, així que ho accepto, no hi ha res més a dir. Eren nois educats i simpàtics i només feien la seva feina", va afirmar Wiklöf.
Si hagués superat el límit de velocitat en un quilòmetre per hora més, el milionari hauria comès una infracció de trànsit molt greu, per la qual cosa, a més dels 120.000 euros de multa, li haurien retirat el permís de conduir durant diversos mesos.
Una multa proporcional als seus ingressos
La xifra de 120.000 euros s'explica per la llei finlandesa, que preveu un sistema de multes proporcionals als ingressos de l'infractor i que es calculen a partir de l'última declaració de la renda disponible.
La llei considera un excés de velocitat greu superar en més de 20 quilòmetres per hora el límit establert i ho castiga amb un nombre de "dies de multa" (els ingressos anuals dividits entre els dies laborables de l'any) que augmenta com més greu és la infracció.
No és la primera vegada que Wiklöf, l'home més adinerat de la regió autònoma d'Åland i un dels més rics de Finlàndia, és sancionat per incomplir el codi de circulació.
El 2023 ja va cometre una infracció de trànsit molt greu i va ser castigat amb una multa de 121.000 euros i la retirada temporal del permís de conduir.
Segons el 'Nya Åland', Wiklöf és multireincident, malgrat les elevades quanties de les sancions, i en els últims tretze anys ha desemborsat prop de 400.000 euros en multes de trànsit.
