Dret a la mort digna
Noelia, la noia catalana que espera l'eutanàsia, la rebrà dijous amb llum verda del TEDH
El pare de jove va esgotar totes les vies legals, incloent el Tribunal Constitucional, per evitar la mort de la seva filla, però Estrasburg ho ha desestimat
Beatriz Pérez
Noelia, la jove catalana de 25 anys, ja pot accedir a l'eutanàsia després de dos anys de batalla legal contra el seu pare i el despatx ultracatòlic Abogados Cristianos. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), també conegut com a Tribunal d'Estrasburg, ha rebutjat paralitzar la petició de Noelia per accedir a la mort digna, segons han informat aquest dimarts fonts judicials. El progenitor havia esgotat totes les vies legals a Espanya per evitar el dret de la seva filla a l'eutanàsia, després que el Tribunal Constitucional avalés la petició de la jove, i per això va acudir a Europa.
Segons ha transcendit aquest dimarts, la Cort d'Estrasburg va desestimar el 10 de març passat una petició de mesures cautelars contra l'eutanàsia de la jove que havia rebut set dies abans. Fonts judicials assenyalen que "el fons de la demanda" serà analitzat més endavant pels jutges. Amb aquesta decisió, la sol·licitud de mort digna rep finalment la llum verda als tribunals. De fet, Abogados Cristianos ha revelat, a través de la xarxa social X, que Noelia accedirà al seu dret a morir aquest dijous 26 de març. El despatx, que ha explicat que mantindrà "oberta" a Estrasburg "la batalla" per la jove —ja que la decisió del tribunal no suposa el tancament del procediment—, dona per fet que Noelia rebrà l'eutanàsia aquest dijous. Fonts pròximes al cas confirmen a aquest diari la imminència de la mesura.
El cas de Noelia correspon a l'àmbit de la salut mental. Noelia va ingressar amb 13 anys en centres d'acollida i, anys més tard, va quedar paraplègica després d'un intent de suïcidi després d'haver patit una agressió sexual grupal. Noelia viu un sofriment "greu, crònic i incapacitant" acreditat per la comissió de l'eutanàsia i el Tribunal Constitucional.
Periple judicial
Va ser l'octubre del 2022 quan Noelia, que pateix un trastorn límit de la personalitat, va intentar llevar-se la vida després de l'agressió sexual. La paraplegia que pateix a conseqüència d'això no només la va deixar en una cadira de rodes: també li impedeix moure's de cintura cap avall i li causa forts dolors neuropàtics i incontinència. La jove va sol·licitar l'eutanàsia el 10 d'abril del 2024 i la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC li la va acceptar per unanimitat tres mesos després. La batalla davant la justícia, tanmateix, va començar quan el pare va recórrer, el 18 de juliol d'aquell any, la resolució de la CGAC. L'1 d'agost, un dia abans de la intervenció, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona la va suspendre de manera cautelar a petició del progenitor. L'home al·legava que la seva filla podia millorar i que no estava en condicions de prendre aquesta decisió.
Mesos després, el març del 2025, Noelia va ratificar la seva voluntat davant del jutjat. A partir d'aquí es va iniciar un periple de recursos per part del pare, que fins i tot va presentar una querella per falsificació en document públic i prevaricació contra membres de la CGAC que van avaluar el cas.
El passat 29 de gener, el Tribunal Suprem no va admetre el recurs del pare, com tampoc no ho va fer el 20 de febrer el Tribunal Constitucional. La Sala Segona, en sessió extraordinària i per unanimitat, va decidir no admetre a tràmit la impugnació de l'home, que assegura que Noelia pateix "trastorns mentals" i de la "personalitat", i que compta amb un historial d'"antecedents psiquiàtrics". L'última decisió d'Estrasburg dona via lliure perquè es tramiti al més aviat possible.
