Problema enquistat
Un operatiu de neteja de Badalona desallotja els assentats sota la C-31 per «greus problemes d’insalubritat»
El govern d’Albiol assegura que els productes de neteja que s’hi han aplicat provoquen que «durant uns dies no s’hi pugui estar»
El campament es va formar fa més de tres mesos després de la desocupació de l’antic institut B9, el desembre del 2025
CLAUS |
D’un assentament sota el pont al malestar dels veïns
A BARCELONA |
Barcelona desallotja a la Zona Franca el campament de persones sense llar més gran de la ciutat
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona ha desplegat aquest matí de dimarts un operatiu format per les brigades de neteja i la Guàrdia Urbana a l’assentament de persones sense sostre sota el pont de la C-31. Fonts municipals apunten que «els tècnics han detectat que hi ha greus problemes de salubritat» a la zona, «amb les conseqüents queixes dels veïns».
Treballadors municipals de neteja han retirat tendes de campanya, matalassos i residus que s’acumulaven a la zona. Ho han fet sota la vigilància d’un desplegament d’agents de la Guàrdia Urbana de Badalona (amb presència del Grup Especial d’Intervenció Policial), que s’ha desplaçat per «acompanyar els tècnics», indica l’ajuntament. El consistori afegeix que els Serveis Socials també s’han desplegat sota el pont per «atendre les persones que són allà».
De moment, l’Ajuntament no confirma quantes persones han sigut ateses, o si se n’ha reallotjat alguna, ni si dona per finalitzat l’assentament. De totes maneres, la quinzena de persones que l’Ajuntament indica passaven allà la nit hauran de marxar, ja que els productes de neteja que s’han aplicat «fan que durant uns dies no s’hi pugui ser», declaren fonts municipals. L’operatiu s’ha desenvolupat sense incidents.
Aquest dimarts, partits de l’oposició han denunciat l’operatiu. «El govern d’Albiol no pensa en clau de neteja –ha manifestat Guanyem a les xarxes socials–. Això és assetjament als més vulnerables». El president del grup local d’ERC Badalona, Àlex Montornès, ha relacionat el dispositiu amb el pròxim Ple municipal de divendres, de caràcter extraordinari i forçat per l’oposició per tractar el problema del sensellarisme a la ciutat. Per a la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, el cas «exemplifica la falta de recursos de l’Ajuntament, la no disposició a donar alternatives i acompanyar les persones que més ho necessiten».
Llauradó ha comentat que són poques les persones del B9 que segueixen encara avui sota el pont (s’hi han anat unint altres persones també en situació de carrer), i que es tracta dels perfils amb més problemes de drogoaddiccions o de salut mental, un extrem que entitats com Badalona Acull estan advertint des de fa mesos. En aquest sentit, l’associació de veïns del molt pròxim barri del Remei (l’assentament és a Sant Roc) no ha deixat de denunciar a través de les xarxes socials episodis de baralles i amenaces que atemoreixen uns veïns que han de passar cada dia per la zona per fer les seves activitats quotidianes, així com la creixent insalubritat sota el pont.
Més de tres mesos
El futur dels que han passat fins aquest dimarts les nits sota la C31 és encara una incògnita. Preguntat sobre això, el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, apunta que alguns buscaran plantar la tenda de campanya en algun altre lloc més o menys pròxim, així com hi haurà qui s’intenti procurar un sostre durant un parell de dies, a l’espera que la toxicitat dels productes de neteja utilitzats aquest dimarts sota el pont desaparegui, i tornin allà. La «sensació» a l’entitat és que «aquest desallotjament pot ser provisional». Per la seva banda, el Sindicat d’Habitatge de Badalona dona per fet el desallotjament d’aquestes persones i critiquen que cap administració «hagi sigut capaç de donar una alternativa definitiva» per a ells.
L’assentament es va formar fa més de tres mesos després del desallotjament de l’antic institut B9, que va tenir lloc el 17 de desembre del 2025. A finals del mes de gener, la Generalitat va donar per finalitzat el reallotjament d’unes 150 persones, que havia començat de manera esglaonada el 23 de desembre. Dies després, l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, va demanar permís a la Generalitat –la titular de la infraestructura– per desallotjar l’assentament, apel·lant a l’ordenança municipal de civisme que prohibeix expressament acampar sense autorització municipal. Des d’aleshores, però, desenes de persones han continuat pernoctant sota el pont, en una situació que ja s’allarga des de fa més de tres mesos.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències