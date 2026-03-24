Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
El dispositiu dels Mossos i Vigilància Duanera, desplegat també a Salt, Argentona i el sud de França, mobilitza més de 200 agents
M.V.
Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa aquest dimarts un dispositiu conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera per desarticular una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues entre Catalunya i França.
L'epicentre de l'entramat se situa en diferents carrers de l'entorn del Parc Bosc i del barri de Sant Joan de Figueres, tot i que l'operatiu també s'ha desplegat en un pis de Salt. I també s'ha fet alguna entrada a Argentona (Maresme) i el sud de França.
La investigació continua oberta i, de moment, es troba sota secret. L'objectiu és escapçar aquest grup criminal -clan- que trafica marihuana i cocaïna entre ambdós països. En aquest dispositiu, s'han fet almenys dues detencions a la ciutat de Figueres, s'han requisat armes de foc i també droga.
Més de 200 efectius
El dispositiu ha començat a quarts de sis de la matinada i compta amb un ampli desplegament policial de més de 200 efectius. Hi participen per parts dels Mossos d'Esquadra, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), així com unitats de la BRIMO, l'ARRO, el GEI, Seguretat Ciutadana i la Sala Central. També hi ha l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra que ha sorprès a molts veïns de la ciutat de Figueres aquesta matinada.
En el cas de Figueres, s'han realitzat almenys quatre entrades en cases del barri de Sant Joan i del Parc Bosc. Segons l'ACN estan localitzades dos al carrer Ramon i Cajal, un al Cresques Elies i un altre al Mossèn Jesús Franco.
El cas es manté obert i no es descarten més detencions.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat