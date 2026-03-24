Pla d’inversions a Santa Coloma de 115 milions centrat en habitatge i educació

L’ajuntament demanarà un crèdit de gairebé 22 milions per completar el finançament d’un pla de despesa que projecta actuacions fins al 2030.

Pla d'inversions a Santa Coloma de 115 milions centrat en habitatge i educació / Zowy Voeten

Gerardo Santos

Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet demanarà un crèdit d’una mica més de 21,9 milions d’euros per fer realitat el seu pla d’inversions 2025-2030, que contempla una despesa total de 115 milions. Així ho va anunciar ahir l’alcaldessa, Mireia González, en una roda de premsa per presentar un pla que dibuixa, va dir, "les línies estratègiques del futur de la ciutat".

El ple municipal d’ahir va aprovar la modificació del pressupost per sol·licitar el crèdit. "Aquests són els passos previs perquè l’execució del pla d’inversions tiri endavant", assumeix González, que indica que una quarta part (uns 26 milions) de la suma del pla està en execució. Entre els projectes que hi ha en marxa destaquen la nova comissaria de la Policia Local i la reurbanització de l’avinguda de la Generalitat i del carrer de Sants.

Els "grans eixos estratègics" que González va destacar del pla tenen a veure amb l’educació, l’esport i l’habitatge. D’aquesta manera, va citar el pla per al manteniment i la renovació d’escoles i l’"increment de places per a 0 a 3 anys" a les guarderies municipals. També la "rehabilitació i posada al punt" dels poliesportius locals i la construcció de dos equipaments esportius, el provisional a Safaretjos i un gran pavelló a Can Zam. Es preveu, a més, l’increment d’habitatge dotacional i la rehabilitació d’edificis de vivendes de comunitats de veïns.

