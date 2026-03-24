A presó una parella per maltractament i agressió sexual al seu nadó d’un mes
El menor, ja sota tutela de la Generalitat, es troba hospitalitzat per les "greus" ferides sofertes, entre aquestes, una lesió neurològica i diverses fractures compatibles amb sacsejos i cops.
J. G. Albalat
La plaça número u de la Secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a un home de 42 anys i una dona de 43 anys, residents a la capital catalana, per suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual amb penetració, presumptament, sobre el seu fill, un nadó d'un mes i mig.
Les fonts consultades per EL PERIÓDICO van assegurar que el petit està hospitalitzat a causa de les lesions, "molt greus", tot i que la seva vida no corre perill. Els investigadors van constatar que els presumptes maltractaments al nadó van ser continuats. Davant aquesta situació, el jutge va acordar donar la tutela del nadó a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), l'antiga DGAIA. La detenció de la parella es va produir el 18 de març després que l'Hospital Vall d'Hebron informés els Mossos i el jutjat de guàrdia de l'ingrés d'un menor d'un mes i mig amb lesions greus.
L'home i la dona no tenen més fills en comú i viuen a la Gran Via de Barcelona. Ell treballa en una fàbrica, i ella, en el sector sanitari. Segons va poder saber aquest diari, en la seva declaració, la parella va negar els fets, va dir que no entenia per què el nen tenia ferides i va afirmar que el nadó era molt desitjat. Les declaracions de la pediatra i de la metge forense van corroborar que les fractures i lesions eren compatibles amb una violació.
El protocol es va posar en marxa i es va arrestar els pares del nadó. El magistrat va tenir en compte a l'hora de decretar la presó dels progenitors els informes mèdics sobre l'estat de salut del petit i les lesions que presentava, entre aquestes, diverses fractures pel cos compatibles amb sacsejos i cops. Les fonts consultades apunten que al menor li poden quedar seqüeles tant orgàniques com neurològiques per una lesió suposadament produïda per l'impacte dels cops.
La investigació la porta l'Oficina d'Atenció al Menor dels Mossos. La sospita és que els maltractaments continuats podrien estar vinculats a la suposada agressió sexual. Els detinguts no tenen antecedents per maltractament.
La fiscalia de Barcelona va demanar com a mesura cautelar la presó dels dos progenitors i la suspensió de la pàtria potestat. L'acusació pública afirma que hi havia indicis d'un delicte de maltractament habitual, lesions i agressió sexual amb penetració. Els motius de la presó es fonamentaven en el risc de fuga, per les penes elevades per als delictes presumptament comesos i per la possibilitat de reiteració delictiva.
Una condemna per agressió sexual oscil·laria entre 10 i 12 anys de presó i, si es demostra que va existir violència, fins a 15 anys. La pena per un delicte de lesions depèn de la gravetat d'aquestes, tot i que comporta presó, igual que el maltractament habitual (fins a tres anys). El jutge també pot imposar, si procedeix, inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment d'un a cinc anys.
El protocol ha funcionat
En aquest cas, el protocol de detecció de maltractament infantil ha funcionat i va ser l'hospital el que va comunicar a les autoritats policials i judicials el succés. Aquest protocol va ser modificat arran del cas de la petita Alba el 2006. L'Audiència de Barcelona va condemnar el 2009 a penes que sumen 20 i 22 anys de presó Ana María Cano, la mare de la nena de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), i Francisco Javier Pérez Espinosa, el seu company. L'acusat va agredir i va maltractar la nena i la dona ho va consentir, i "no va adoptar cap decisió per evitar el comportament vexatori", fet que va posar "en perill la integritat física de la menor". A conseqüència de les lesions, la nena va patir una invalidesa irreversible.
Va ser el setembre del 2006 que es va signar un protocol entre la Sindicatura de Greuges, la fiscalia, la Delegació del Govern i diverses conselleries de la Generalitat, per unificar l’actuació en casos greus d’abús i maltractament. Es va reformar el sistema de comunicacions i es va impulsar el RUMI (Registre Unificat de Maltractaments Infantils, gestionat per Drets Socials) perquè els antecedents i les alertes no quedessin dispersos.
