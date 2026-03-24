Crisi a l’escola catalana
Els sindicats majoritaris d’educació convocaran noves vagues si el Govern no reobre una negociació "real"
Les organitzacions convocants de les protestes de la setmana passada assistiran «en bloc» a la reunió a què els ha convocat Dalmau per separat aquest dijous a la tarda, però declinen acudir a la taula sectorial ordinària del matí
Més de 400 escoles i instituts catalans podrien deixar de fer sortides i colònies el curs que ve com a mesura de pressió al Govern
Helena López
Aquest dimarts ha passat l’esperat. Representants d’Ustec, Aspepc, la CGT i La Intersindical, els sindicats convocants de la vaga educativa de la setmana passada, han acudit com van anunciar a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, on divendres van convocar el Govern per a una reunió que finalment no s’ha fet.
Com van explicar aquest dilluns a la tarda, els representants del departament no han acudit a la cita i esperen parlar amb el conjunt dels sindicats aquest dijous al matí, a la taula sectorial ordinària; després de la qual el conseller de Presidència, Albert Dalmau –al capdavant d’Educació durant la baixa mèdica de la consellera Esther Niubó– ha convocat els representants dels treballadors per reunir-se personalment amb ells. Això sí, a la conselleria [no fora, com proposaven els sindicats de la vaga, que buscaven un lloc «neutral»] i per separat, un a un.
Després de l’esperada plantada del Govern d’aquest dimarts, els sindicats de la vaga s’han reunit entre ells per decidir els pròxims passos a seguir després de l’èxit de les vagues de la setmana passada. Una reunió en què han arribat a la conclusió que «si és necessari, convocaran noves jornades de vaga». Si de la trobada de dijous amb Dalmau –al qual acudiran en bloc, no per separat com els han convocat– no surt una «proposta real de negociació sobre les qüestions centrals del conflicte», expliquen en un comunicat que han fet públic aquest migdia, anunciaran una «nova fase de mobilitzacions».
«Emergència educativa»
«El Govern no pot pretendre guanyar temps ni tancar en fals un conflicte que continua plenament obert», adverteixen anunciant també que no aniran a la taula sectorial de dijous al matí. «No assistirem a negociar temes ordinaris fins a resoldre el conflicte», assenyalen lamentant la insolència del Govern d’aquest dimarts i destacant que la situació d’emergència educativa és cada dia més complicada. «S’ha de resoldre ja la crisi en l’educació; el temps juga en contra nostre», asseguren.
El mateix comunicat conjunt dels sindicats de la vaga parla de la seva intenció de «mantenir i ampliar la conflictivitat». «Continuem impulsant accions als centres, iniciatives de resistència, mobilitzacions de petit, mitjà i gran format, i totes les formes de pressió que permetin mantenir viu el conflicte i fer-lo créixer; amb protagonisme de les assemblees de zona», detalla.
«Intensificar la pressió»
En aquest sentit, més de 400 escoles i instituts catalans s’han afegit a la campanya per deixar de fer sortides i colònies el curs que ve. Una mesura polèmica que volen explicar bé a les famílies perquè els entenguin i els donin suport. «Continuarem explicant la nostra lluita a les famílies, a les entitats educatives i al conjunt dels agents socials, perquè entenguin que el que defensem és una millora real de l’educació pública», apunta el mateix text, que cita la necessitat d’ enfortir el vincle amb les famílies.
El comunicat dels sindicats apunta també la necessitat d’«intensificar la pressió política». «Demanarem als grups parlamentaris que pressionin el Govern perquè negociï de veritat. No és acceptable avalar l’estabilitat parlamentària ni aprovar uns pressupostos mentre el conflicte educatiu continuï obert i sense resposta», conclouen.
L’acord de la discòrdia
El pacte firmat el 9 de març entre Govern i CCOO i UGT, batejat com a’Acord de país per l’educació’, inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents que s’aplicaria progressivament durant els pròxims quatre anys. Pujada salarial que la resta de sindicats consideren insuficient, i demanen que sigui del 100%.
Al ser consultada per aquesta qüestió, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque ha assegurat després del Consell Executiu d’aquest dimarts que escoltaran tots els sindicats, però que el seu posicionament continua sent defensar l’acord tancat amb CCOO i UGT, que «és bo» i que, de fet, volen començar a aplicar «a l’abril o al maig», com l’acord amb els Mossos.
