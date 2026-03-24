Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol
El reactiu químic va determinar d'entrada que el quasi 180 grams de substància requisada eren metamfetamina
Marina López / ACN
Dos suposats narcotraficants han estat dos mesos en presó preventiva fins que l'anàlisi del laboratori ha determinat que la substància que els Mossos d'Esquadra van requisar-los a Figueres era, en realitat, paracetamol i cafeïna. Una patrulla els va detenir la tarda del 18 de gener passat, després d'acostar-se a un cotxe que hi havia aparcat damunt d'un pas de vianants i veure com un dels sospitosos entregava una bossa a l'altre a canvi d'un feix de bitllets. A dins, hi havia quasi 180 grams d'una pols marronosa premsada. Ja a comissaria, van aplicar el reactiu químic a la substància i va donar positiu en metamfetamina. El jutjat els va enviar a presó el 19 de gener i ara ha resolt deixar-los en llibertat.
"A la vista del contingut de l'informe pericial empès per l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que fa constar que la substància comissada conté paracetamol i cafeïna, és procedent acordar la immediata llibertat sense fiança", argumenta a la darrera interlocutòria la plaça 5 de la secció civil i d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres dictada el 17 març.
Els sospitosos han estat pràcticament dos mesos en presó preventiva per un delicte contra la salut pública agreujat en la modalitat de notòria importància, perquè el Tribunal Suprem fixa que la quantitat de droga és especialment elevada quan supera els 30 grams si es tracta de metamfetamina.
Segons la interlocutòria de presó, dictada el 19 de gener, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va detectar un cotxe mal aparcat damunt d'un pas de vianants del carrer Nou de Figueres cap a les 18.45 hores del 18 de gener. Quan s'hi van acostar, els agents van veure "un intercanvi" entre un home situat al costat de la finestreta del conductor i un ocupant del vehicle. En concret, els policies van poder observar com li entrigava una bossa a canvi de diners en efectiu.
Els agents els van identificar i detenir perquè, durant l'escorcoll, els van trobar diners i van localitzar una substància en pols de color marró sospitosa dins la bossa. Ja a comissaria, els Mossos van aplicar un reactiu químic a la suposada droga i va donar positiu en metamfetamina.
El jutjat va acordar presó provisional, indicava que la substància tenia un pes brut de 177,16 grams, amb un valor de 6.420,30 euros al mercat negre i apuntava que els sospitosos es podien enfrontar a una pena d'entre 6 i 9 anys de presó.
Els Mossos van enviar una mostra de la presumpta droga a analitzar a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. L'anàlisi pericial va concloure el 27 de febrer que la substància requisada era, en realitat, paracetamol i cafeïna.
Un cop rebut el resultat, el tribunal ha dictat una nova interlocutòria que acorda la llibertat sense fiança dels arrestats.
