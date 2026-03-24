Suspesos dos policies de Montornès que van recolzar les seves companyes
Els agents implicats i el sindicat SIP-FEPOL denuncien "represàlies" contra els que van donar suport a les agents que van denunciar un sergent per presumpte assetjament.
J. G. Albalat
El cas sobre el presumpte assetjament laboral a la Policia Local de Montornès del Vallès, que segons les denúncies es remunta al 2019, incorpora ara un altre front. Dos agents que van recolzar les dues dones agents que van denunciar el sergent que estava al capdavant en el moment dels fets també han sigut expedientats i suspesos de sou, segons denuncien fonts sindicals de SIP-FEPOL, que interpreten aquestes mesures com un "càstig".
Aquest nou episodi arriba després que l’Audiència de Barcelona ordenés reobrir la causa judicial contra aquest comandament policial al considerar "prematura" la decisió d’arxivar-la. La investigació es va originar arran d’una querella presentada el 2024 per una caporal que va denunciar un presumpte assetjament laboral continuat i diversos episodis de contingut sexual. Tot i que en un primer moment el cas va ser arxivat perquè el jutjat va considerar que alguns comentaris eren només "desafortunats", l’Audiència aprecia ara que existeixen indicis que, almenys, "s’haurien produït actes atemptatoris contra la integritat moral l’abast del quals no podem minimitzar". Segons les fonts pròximes al cas consultades, el 2021 cinc agents –entre ells, les dues dones que van denunciar el sergent– van acudir a la comissió d’investigació de l’Ajuntament de Montornès del Vallès per alertar d’una situació d’assetjament continuat. D’aquest primer grup de policies que va fer un pas endavant per denunciar els fets o reclamar una investigació interna, quatre van acabar sent objecte d’expedients disciplinaris, confirma un dels agents afectats, que demana preservar el seu anonimat. Entre les persones expedientades figuren les dues denunciants i dos agents que els van donar suport. Sempre segons aquestes fonts, una de les dones va ser sancionada amb un any i mig de suspensió de feina i sou. L’altra va ser castigada amb un mes de suspensió en un expedient disciplinari obert per un altre sergent. Un altre agent també va ser sancionat amb un mes, tot i que inicialment es va plantejar per a ell una sanció de fins a un any per una suposada "desobediència", que finalment va quedar rebaixada a una falta per insubordinació o falta de respecte. A més, un altre dels policies va ser castigat amb dos anys i mig de suspensió de feina i sou per una suposada segona activitat professional, una sanció que va recórrer judicialment i que, de moment, ha sigut confirmada pels tribunals. En aquest context, els agents afectats interpreten els expedients com una "represàlia", asseguren, per haver fet un pas endavant. Segons el seu relat, lluny d’activar-se mecanismes de protecció o mesures cautelars mentre s’esclarien els fets, la resposta institucional va ser desestimar la seva versió i obrir posteriorment un expedient sancionador en contra seu.
Aquest mateix policia afirma que, després de denunciar internament el que considerava "males pràctiques" i el tracte dispensat a diverses companyes, va començar a rebre "pressions" dins de l’estructura policial. En el seu testimoni, assegura que alguns superiors van arribar a traslladar-li que les ordres "venien de dalt" i emmarca la sanció en una dinàmica de "persecució" contra els que qüestionaven la cúpula del cos.
Des del sindicat SIP-FEPOL afirmen que no es tracta d’episodis aïllats, sinó d’un patró d’actuació. El sindicat assegura que diversos agents que van recolzar les denunciants o van participar en iniciatives sindicals i administratives per posar els fets en coneixement de l’Ajuntament han sigut expedientats, apartats o investigats internament. També assenyalen que altres companys, tot i que finalment no van ser sancionats, haurien sigut objecte d’actuacions reservades o indagacions internes que van acabar apartant-los del conflicte "per por de patir conseqüències professionals", expliquen els policies.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques