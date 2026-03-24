Tarragona acollirà el 2027 la futura plataforma CataLANDance
Jan Magarolas
La Generalitat aprovarà avui que la futura seu de CataLANDance s’ubicarà a Tarragona a partir del 2027. Amb una inversió de més de mig milió d’euros en els pròxims tres anys, el Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals, vol que Tarragona aculli aquesta plataforma de contractació per a professionals, companyies i entitats, i la ciutat esdevingui així epicentre d’atracció de la dansa contemporània nacional i internacional.La Generalitat de Catalunya aprovarà aquest dimarts, 24 de març, en acord de Govern, que la futura seu de CataLANDance s’ubicarà a Tarragona a partir de l’any 2027. Amb una inversió de més de mig milió d’euros en els pròxims tres anys, el Departament de Cultura, a través de l ’Institut Català de les Empreses Culturals, vol que Tarragona aculli aquesta plataforma de contractació concebuda com un espai per a professionals, companyies i entitats del sector de les arts escèniques i que convertirà la ciutat, juntament amb la celebració de la jornada professional especial Dansa, en un epicentre d’atracció de la dansa contemporània nacional i internacional.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, el va definir com "un autèntic pol d’activitat professional i de difusió i foment de la dansa contemporània" que dona resposta als dos eixos marcats com a objectius: l’impuls a la creació i la vertebració d’un sistema cultural descentralitzat que porti la cultura a diferents punts de Catalunya. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va reivindicar la "capacitat acollidora" de la ciutat i va definir l’anunci com una "oportunitat impressionant". La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha definit com "un autèntic pol d’activitat professional i de difusió i foment de la dansa contemporània" i que dona resposta als dos eixos que s’han marcat com a objectius des de la conselleria catalana: l’impuls a la creació i la vertebració d’un sistema cultural descentralitzat que porti la cultura a diferents punts de Catalunya. Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reivindicat la "capacitat acollidora" de la ciutat i ha definit l’anunci com una "oportunitat impressionant". La Generalitat vol que la dansa i la creació contemporànies siguin per a Tarragona el que el circ és per a Reus amb la Fira Trapezi, i ampliar així una xarxa de ciutats catalanes que tenen en les arts escèniques i la música un gran aparador universal. La Mostra d’Igualada, el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa i la Fira Tàrrega són exemples que pren el Govern per instaurar la plataforma CataLANDance a Tarragona.La Generalitat vol que la dansa i la creació contemporànies siguin per a Tarragona el que el circ és per a Reus amb la Fira Trapezi, i ampliar d’aquesta forma una xarxa ja extensa de ciutats catalanes que tenen en les arts escèniques i la música un gran aparador universal. La Mostra d’Igualada, amb espectacles per a tots els públics; el Mercat de Música Viva de Vic com a punt de trobada del sector musical; la Fira Mediterrània de Manresa com un mercat estratègic de la cultura popular; i la Fira Tàrrega, com a aparador per al mercat internacional, són els exemples que pren el Govern per instaurar la plataforma CataLANDance a Tarragona.
