Tarragona acollirà el 2027 la futura plataforma CataLANDance

Tarragona acollirà el 2027 la futura plataforma CataLANDance

Tarragona acollirà el 2027 la futura plataforma CataLANDance

Jan Magarolas

Tarragona

La Generalitat aprovarà avui que la futura seu de CataLANDance s’ubicarà a Tarragona a partir del 2027. Amb una inversió de més de mig milió d’euros en els pròxims tres anys, el Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals, vol que Tarragona aculli aquesta plataforma de contractació per a professionals, companyies i entitats, i la ciutat esdevingui així epicentre d’atracció de la dansa contemporània nacional i internacional.La Generalitat de Catalunya aprovarà aquest dimarts, 24 de març, en acord de Govern, que la futura seu de CataLANDance s’ubicarà a Tarragona a partir de l’any 2027. Amb una inversió de més de mig milió d’euros en els pròxims tres anys, el Departament de Cultura, a través de l ’Institut Català de les Empreses Culturals, vol que Tarragona aculli aquesta plataforma de contractació concebuda com un espai per a professionals, companyies i entitats del sector de les arts escèniques i que convertirà la ciutat, juntament amb la celebració de la jornada professional especial Dansa, en un epicentre d’atracció de la dansa contemporània nacional i internacional.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, el va definir com "un autèntic pol d’activitat professional i de difusió i foment de la dansa contemporània" que dona resposta als dos eixos marcats com a objectius: l’impuls a la creació i la vertebració d’un sistema cultural descentralitzat que porti la cultura a diferents punts de Catalunya. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va reivindicar la "capacitat acollidora" de la ciutat i va definir l’anunci com una "oportunitat impressionant". La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha definit com "un autèntic pol d’activitat professional i de difusió i foment de la dansa contemporània" i que dona resposta als dos eixos que s’han marcat com a objectius des de la conselleria catalana: l’impuls a la creació i la vertebració d’un sistema cultural descentralitzat que porti la cultura a diferents punts de Catalunya. Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reivindicat la "capacitat acollidora" de la ciutat i ha definit l’anunci com una "oportunitat impressionant". La Generalitat vol que la dansa i la creació contemporànies siguin per a Tarragona el que el circ és per a Reus amb la Fira Trapezi, i ampliar així una xarxa de ciutats catalanes que tenen en les arts escèniques i la música un gran aparador universal. La Mostra d’Igualada, el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa i la Fira Tàrrega són exemples que pren el Govern per instaurar la plataforma CataLANDance a Tarragona.La Generalitat vol que la dansa i la creació contemporànies siguin per a Tarragona el que el circ és per a Reus amb la Fira Trapezi, i ampliar d’aquesta forma una xarxa ja extensa de ciutats catalanes que tenen en les arts escèniques i la música un gran aparador universal. La Mostra d’Igualada, amb espectacles per a tots els públics; el Mercat de Música Viva de Vic com a punt de trobada del sector musical; la Fira Mediterrània de Manresa com un mercat estratègic de la cultura popular; i la Fira Tàrrega, com a aparador per al mercat internacional, són els exemples que pren el Govern per instaurar la plataforma CataLANDance a Tarragona.

