Dispositiu de la Guàrdia Urbana
Barcelona inicia el desallotjament de l’assentament de barraques del pont del Treball Digne de la Sagrera
L’operació ha començat poc abans de les 08.00 hores d’aquest dimecres
Pau Lizana Manuel
Un ampli operatiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que comptava amb almenys vuit furgons segons fonts presents a la zona, ha començat a desallotjar aquest matí l’assentament de barraques aixecat en un solar molt pròxim al pont del Treball Digne, al districte de Sant Andreu. Segons fonts municipals, l’operació ha començat poc abans de les 08.00 hores i ha disposat de la col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de "desallotjar dos nuclis" de barraques que es trobaven "en uns terrenys propietat d’Adif".
Fins al lloc dels fets, continuen les fonts municipals, també s’hi han desplaçat professionals del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i dels serveis de neteja del consistori. "L’actuació està motivada per l’informe dels Bombers, que conclou que existeix un risc molt greu i imminent per a les persones que habiten l’assentament, per la qual cosa calia actuar amb caràcter d’urgència", han justificat els portaveus de l’ajuntament de la ciutat.
El del pont del Treball Digne és un dels assentaments més grans de l’entorn de les obres de l’estació ferroviària de la Sagrera. Fins a l’octubre, en aquesta mateixa zona s’amuntegaven altres quatre nuclis barraquistes. L’incendi d’un d’aquests, entre els carrers de Felip II i Huelva, va provocar un primer desallotjament que també va afectar els infrahabitatges que hi havia sota el pont de Calatrava.
Així, en aquesta mateixa zona encara queda un altre assentament, just davant de l’antiga estació de mercaderies de la Sagrera, que està sent ara mateix enderrocada. Precisament, aquest dilluns les persones que malviuen en aquesta zona han rebut una notificació en què se’ls ordenava abandonar voluntàriament la zona "en el termini de 48 hores des de la notificació" per "l’existència de mancances greus de seguretat i salubritat". Fonts municipals van assegurar a EL PERIÓDICO que es tracta d’un procediment habitual quan es declaren com a infrahabitatge les barraques i que, una vegada complert el termini establert, que finalitza aquest mateix dimecres, quedarà esperar l’ordre d’un jutge per poder procedir amb un desallotjament obligat com el que afecta en aquests moments l’assentament del pont del Treball Digne.
[Hi haurà ampliació]
