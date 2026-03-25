Tres detinguts

Cau una banda que robava a persones grans en caixers de Barcelona i Arenys de Mar

La policia els atribueix almenys 10 casos, en què espiaven el codi PIN abans de furtar-los les llibretes bancàries

Riera d'Arenys de Mar (El Maresme, Barcelona) / Calella79

ACN

Arenys de Mar

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d’Arenys de Mar (Maresme) han detingut tres persones acusades de robar diners a gent gran després de furtar-los les llibretes d’estalvi. Són dos homes, de 56 i 57 anys, i una dona de 60 que van ser arrestats dissabte. La investigació va començar quan un veí d’Arenys va denunciar que li havien robat la llibreta a la sortida del caixer i li havien retirat 1.150 euros.

Amb les càmeres de seguretat, els investigadors van veure com un home havia observat la víctima per memoritzar el codi PIN abans que un altre individu li robés la llibreta. Els Mossos van concloure que hi havia almenys tres implicats, responsables també de nou fets iguals a Barcelona. Els tres formaven part d’un grup criminal més gran.

Els detinguts estan acusats de delictes de furt i estafa, així com de pertinença a grup criminal. Els tres tenen múltiples antecedents i la dona estava en situació de llibertat provisional. Van passar aquest dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d’Arenys de Mar.

