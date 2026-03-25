Manteniment de l’espai públic
Cornellà inverteix 3,2 milions d’euros en un “ambiciós pla” per reparar les voreres de la ciutat i millorar l’accessibilitat
El projecte afecta més de setanta voreres o trams de vorera i es desenvoluparà en un termini de dos anys
El Periódico
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha posat en marxa un "ambiciós projecte" de millora integral de les voreres de la ciutat. Després d’una anàlisi "exhaustiva" de l’estat dels carrers, el consistori ha determinat una llista de voreres i carrers que necessiten actuacions concretes i específiques de diferent magnitud per adequar-los i millorar-los amb l’objectiu de fer-los més accessibles, còmodes i segurs.
El Pla de Voreres contempla unes setanta actuacions en voreres de tots els barris de Cornellà. "Cada actuació té un nivell d’intervenció específic d’acord amb la seva superfície i necessitat. Entre les intervencions més habituals destaquen: renovació de paviments deteriorats, ampliació de superfície, eliminació de barreres arquitectòniques o millora d’espais verds, entre d’altres", explica el consistori en un comunicat. El projecte, iniciat recentment, té un pressupost de 3.200.000 euros i està previst que es desenvolupi en dos anys.
Ja s’han dut a terme actuacions en trams de l’avinguda de Salvador Allende, en una part del carrer de Joan Fernández, al carrer del Rosselló, i també s’han realitzat millores en una rampa del carrer de Josep Cuxart. Les actuacions previstes pròximament són: els carrers de la Verge de Montserrat (en el tram fins a la passarel·la del riu), de Mateu Oliva, de la Terra Alta i de l’Anoia, alguns trams de les avingudes del Baix Llobregat i de Salvador Allende, així com la carretera d’Esplugues i de l’Hospitalet, i la plaça de Can Suris.
El Pla de Voreres forma part de les inversions previstes per a aquest 2026 en matèria de manteniment de l’espai públic per evitar-ne la degradació i actuar de manera transversal. Entre aquestes, destaca també la inversió de 720.000 euros en un Pla d’Il·luminació que permetrà millorar la il·luminació en carrers poc transitats per augmentar la sensació de seguretat. També es donarà impuls al Pla d’Ombres, amb la col·locació de nous tendals per afavorir l’ombra en diferents espais.
Aquests projectes, juntament amb altres com el Pam a Pam (petites actuacions exprés als carrers), se sumen al pressupost municipal destinat al manteniment, conservació, protecció i neteja de l’espai públic, de més de 34 milions d’euros per a aquest any, amb l’objectiu prioritari de tenir espais públics amb uns estàndards de qualitat adequats per afavorir la convivència, reforçar la seguretat i millorar el benestar de les persones.
