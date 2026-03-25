La Cursa Nocturna de l’Hospitalet tindrà una ruta "més urbana"
Àlex Rebollo
La ja tradicional Cursa Nocturna de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no se celebrarà aquest 2026 en el marc les Festes de Primavera, com és habitual. La data de la 16a edició es retardarà fins a gairebé un mes més tard: el dissabte 16 de maig, tal com ha pogut saber aquest diari, i no se celebrarà ja que el 18 d'abril, com estava previst en un inici.
Fonts municipals expliquen que aquesta decisió ha vingut derivada d'una concatenació de contratemps a l'agenda dels diferents caps de setmana des del del 18 d'abril que han portat al dia 16 de maig sigui l'assenyalat per portar a terme un esdeveniment que, segons l'organització, el 2025 va sumar més de 7.000 corredors inscrits, la xifra més alta des que es porta a terme la Nocturna, que, com el seu nom indica, se celebra una vegada ja s'ha posat el Sol. Això suposarà, doncs, que l'esdeveniment comenci una mica més tard de l'habitual, ja que el 16 de maig l'astre rei no es posa a Barcelona fins passades les 9.05 hores.
La Cursa Nocturna busca ara definir un nou recorregut que s'endinsi alguna cosa més a la ciutat i no transcorri només pels polígons de l'Hospitalet al sud de la Gran Via. Fonts municipals i de l'esport coincideixen que en els últims anys una de les queixes més repetides pels participants era que el circuit es limitava massa al districte econòmic.
La idea ara és que continuï mantenint la plaça d'Europa com a centre neuràlgic i que bona part de la 'cursa' passi pel seu entorn, però que en alguns moments pugui entrar als carrers de l'Hospitalet. D'aquesta manera, la carrera popular recuperaria un recorregut una mica "més urbà", com ja havia fet en edicions més antigues. Aquest apartat encara s'ha de concretar amb el repte afegit de minimitzar les molèsties veïnals.
El principal motiu per moure la Cursa de dia és que el 18 d'abril està previst que el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet aculli la primera trobada de la Mobilització Progressista Global, una cita internacional que encapçalarà el president del Govern, Pedro Sánchez, i que espera comptar amb caps d'estat i líders mundials d'esquerres. El cap de setmana següent, el del 25 d'abril, coincidirà amb les Festes de Primavera de la localitat, cada vegada més consolidades com la festa major no oficial de la segona ciutat de Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
