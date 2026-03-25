Campanya de Trànsit
La DGT posa en marxa l’Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa que preveu superar els 17 milions de desplaçaments
La primera fase del pla, entre el 27 i 29 de març, preveu uns 4,3 milions de desplaçaments
Serà un examen per a la balisa V-16 en la seva primera gran sortida de l’any
El Periódico
Aquest divendres vinent a les 15:00 hores arrenca l’Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa, uns dies de descans per a molts, en què està previst que se superin els 17 milions de moviments de llarg recorregut per carretera fins a la mitjanit de dilluns 6 d’abril, festiu en set comunitats autònomes (Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, País Basc, La Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat Valenciana).
L’Operació Especial es divideix en dues fases, la primera de les quals serà aquest primer cap de setmana, des de les 15:00 hores de divendres 27 fins a les 00:00 de diumenge 29 de març, dies en què Trànsit preveu que es produeixin 4,3 milions de desplaçaments, i la segona estarà compresa entre dimecres 1 i la mitjanit de dilluns 6 d’abril.
En aquests dies festius, molts motoristes aprofitaran per sortir a rodar amb les seves motos. Un pla perfecte que no s’hauria de truncar per un sinistre viari. A la Setmana Santa de l’any passat, van morir 27 persones en 26 sinistres de trànsit, dels quals 8 eren motoristes, una xifra que esperem que no es repeteixi en aquesta ocasió i que, gràcies al respecte a les normes, tots puguem gaudir d’uns dies de descans sense incidències.
Mitjans i mesures
Amb l’objectiu de donar cobertura a aquesta operació i fer que tots els desplaçaments previstos siguin segurs, Trànsit ha establert una sèrie de mesures de regulació, ordenació i vigilància del trànsit per a les quals compta amb la màxima disponibilitat, tant dels seus mitjans humans (agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, personal dels vuit Centres de Gestió de Trànsit de la DGT i personal encarregat del manteniment d’equips i de la instal·lació de mesures a la carretera, a més del personal dels serveis d’emergències), com dels seus mitjans tècnics (radars fixos i mòbils de control de velocitat, càmeres per controlar l’ús del mòbil i del cinturó de seguretat, a més dels mitjans aeris de què disposa l’organisme que volaran tots els dies de l’operatiu) per controlar el respecte a les normes de trànsit.
A més, amb la finalitat d’afavorir la circulació a les zones més conflictives, s’instal·laran carrils reversibles i addicionals mitjançant senyalització, abalisament i cons en les hores de major afluència circulatòria i s’establiran itineraris alternatius. Unes mesures que, si bé són beneficioses en conjunt perquè permeten millorar la fluïdesa en determinats eixos viaris especialment congestionats, poden ser percebudes sovint com una penalització per als conductors que circulen pel sentit al qual se li resta un carril, per la qual cosa Trànsit reforça en aquest cas els itineraris alternatius que els permetin evitar aquestes rutes i que es poden consultar al web.
Així mateix, es paralitzaran les obres a les carreteres, es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l’ocupació de la calçada i es restringirà la circulació de camions de mercaderies en general i dels que transporten determinades mercaderies en certs trams, dates i hores. El dispositiu complet es pot consultar a https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/.
Debut de la balisa
Setmana Santa és el primer èxode massiu de trànsit per a molts ciutadans amb dues novetats importants. D’una banda, l’obligació de portar la V-16 per presenyalitzar qualsevol incidència que es pugui tenir a la carretera i s’hagi de detenir el vehicle i, d’altra banda, les noves millores incorporades al telèfon d’informació de l’estat de les carreteres 011.
Des de l’1 de gener passat, en cas de patir una incidència a la carretera i haver de detenir el vehicle, és obligatori l’ús del dispositiu de presenyalització de perill V-16 amb la finalitat d’avisar la resta d’usuaris de la via, no només de manera física a través de la llum sinó, encara més important, de manera virtual a través dels navegadors de vehicles i telèfons mòbils i dels Panells de Missatgeria Variable situats a les carreteres perquè adoptin les mesures oportunes de prevenció davant la incidència que es trobaran a la via. Cada dia, de mitjana, la plataforma DGT 3.0 rep l’activació d’unes 2.700 incidències a través de la V-16.
Pel que fa al 011, aquest telèfon ha estat recentment millorat amb l’objectiu de prestar un millor servei als ciutadans, per a la qual cosa s’ha implementat intel·ligència artificial a través de la incorporació de capacitats avançades de processament del llenguatge (PLN) que permeten la transcripció automàtica de les interaccions, la identificació d’entitats rellevants i l’anàlisi de l’estat emocional de l’usuari, facilitant l’avaluació i millora contínua del servei.
També s’han dut a terme altres actuacions de millora en aquest servei, entre les quals s’inclouen l’increment del nombre de poblacions reconegudes en el sistema, la inclusió de termes comuns que poden ser emprats per persones externes o no habituades a la nomenclatura tècnica o l’ampliació de subcategories d’incidències (incendis, inundacions, etc.) que poden ser filtrades pels usuaris. A més, a partir d’ara el sistema permetrà atendre, no només en castellà, sinó també en anglès, català, gallec i euskera.
