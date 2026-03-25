“Em queden quatre dies de vida”: l’última entrevista de Noelia a ‘Y ahora Sonsoles’ abans de la seva eutanàsia
La jove del Garraf ha concedit la que serà la seva última entrevista a televisió després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat la seva eutanàsia
Kevin Rodríguez
Noelia, una jove catalana de 25 anys que demanava la seva eutanàsia després de quedar paraplègica, ha concedit aquest dimarts la seva única i última entrevista a televisió, i ho ha fet a “Y Ahora Sonsoles”, el programa de les tardes d’Antena 3. La seva participació arriba després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi avalat la seva eutanàsia.La conversa s’ha produït amb la periodista Bea Osa, enregistrada amb antelació a la seva emissió: “Em queden quatre dies perquè el dia 26 ja em fan l’eutanàsia”.
La decisió posa fi a una batalla judicial que s’ha allargat durant més de dos anys. La jove, com hem indicat anteriorment, va sol·licitar la mort assistida després de quedar paraplègica arran d’una caiguda des d’un cinquè pis. El seu pare va presentar un recurs per intentar evitar-ho, una petició que no va prosperar ni a la justícia espanyola ni a l’europea.
Aquest mateix dijous 26 de març, Noelia, la jove paraplègica que fa dos anys que lluita per aconseguir la seva eutanàsia, deixarà de viure. Després d’aconseguir que la justícia europea li donés llum verda. Noelia assegura que sempre va tenir clar el seu desig, fins i tot enmig de l’oposició del seu entorn més proper. “Cap membre de la meva família hi està a favor, però la felicitat d’un pare no ha d’estar per sobre de la d’una filla o de la vida d’una filla”, assenyala.
La jove afronta ara el desenllaç del seu cas, que es produirà d’aquí a dos dies: “Jo simplement vull marxar en pau i deixar de patir”.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit