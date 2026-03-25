20 dies de cerca incessant

Troben sense vida el cos d’Antonio, desaparegut a Badalona des de principis del mes de març

La família ha confirmat la troballa i agraeix l’ajuda i la col·laboració ciutadana, que va dur a terme diverses batudes per la ciutat per trobar-lo

Antoni, veí de Llefià. / MOSSOS D'ESQUADRA

Gerardo Santos

Badalona

Després de més de 20 dies de cerca incansable, es confirma la pitjor de les notícies per als familiars i amics d’Antonio García, veí del barri de Llefià de Badalona, que va desaparèixer a principis de març. La família ha confirmat a EL PERIÓDICO que el seu cos ha estat trobat sense vida aquest dimarts.

El difunt, que patia alzheimer, va ser vist per última vegada el dia 2 de març als voltants d’un centre de dia, i la família temia que, a causa de la seva malaltia, s’hagués pogut desorientar. No van trigar a avisar els Mossos d'Esquadra, que van començar la seva cerca.

Des d’aleshores, han estat diverses les batudes ciutadanes que han sortit pels carrers de Badalona i els seus voltants per trobar, sense èxit, Antonio.

Així, després de més de tres setmanes de cerca incessant, la família ha volgut "agrair de tot cor l’ajuda, el suport i la col·laboració rebuda" durant aquests dies.

L’Hospitalet obre la porta al futur biopol amb una incubadora d’empreses emergents beneïda per l’Idibell

Unes obres a Sants permeten descobrir tres accessos a refugis antiaeris de la Guerra Civil

Sánchez xifra el cost de la guerra per a Espanya en 5.000 milions diaris i acusa Feijóo: «Callar davant la guerra és complicitat»

El Govern inicia els tràmits per impulsar la llei contra la violència a sanitaris en centres de salut i hospitals

Manresa reflexionarà sobre la pau en temps de guerres

La fiscalia demana 23 anys de presó per a l’acusat de matar i esquarterar el seu company de pis a Piera

De primavera a hivern: fred i pluges a Catalunya, segons el Meteocat

La Torreta, el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Igualada, prepara una jornada adreçada a entitats socials

