20 dies de cerca incessant
Troben sense vida el cos d’Antonio, desaparegut a Badalona des de principis del mes de març
La família ha confirmat la troballa i agraeix l’ajuda i la col·laboració ciutadana, que va dur a terme diverses batudes per la ciutat per trobar-lo
Gerardo Santos
Després de més de 20 dies de cerca incansable, es confirma la pitjor de les notícies per als familiars i amics d’Antonio García, veí del barri de Llefià de Badalona, que va desaparèixer a principis de març. La família ha confirmat a EL PERIÓDICO que el seu cos ha estat trobat sense vida aquest dimarts.
El difunt, que patia alzheimer, va ser vist per última vegada el dia 2 de març als voltants d’un centre de dia, i la família temia que, a causa de la seva malaltia, s’hagués pogut desorientar. No van trigar a avisar els Mossos d'Esquadra, que van començar la seva cerca.
Des d’aleshores, han estat diverses les batudes ciutadanes que han sortit pels carrers de Badalona i els seus voltants per trobar, sense èxit, Antonio.
Així, després de més de tres setmanes de cerca incessant, la família ha volgut "agrair de tot cor l’ajuda, el suport i la col·laboració rebuda" durant aquests dies.
