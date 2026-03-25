La Generalitat reforça el control dels arrendaments
Les mesures inclouen encreuament de dades i sancions d’entre 6.000 i 12.000 euros per a qui no informi correctament del preu
Gabriel Ubieto
El Consell Executiu del Govern va aprovar ahir un bloc de mesures urgents en política d’habitatge i urbanisme, incloses en la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que finalment va retirar l’Executiu la setmana passada per donar-se marge per negociar amb ERC.
L’eix central reforça la transparència informativa en els contractes de lloguer, blindant per llei obligacions que s’han anat desplegant en matèria d’habitatge. Els propietaris de pisos per llogar hauran d’informar els seus potencials llogaters de quin és el preu màxim que els poden cobrar segons la zona on estigui ubicat l’habitatge i si aquest pis és d’un gran llogater o no. No informar correctament del preu en anuncis o ofertes de lloguer, juntament amb l’import màxim del lloguer que resulta d’aplicar l’índex, així com el preu dels últims cinc anys, serà motiu de sanció. No complir aquestes obligacions en matèria informativa serà considerat com a infracció greu, cosa que implicarà una sanció d’entre 6.000 i 12.000 euros, tal com està recollit en la llei d’habitatge del 2007.
Plataforma urbanística
Per blindar el control, administracions com Hisenda, ajuntaments i organismes d’habitatge creuaran dades amb l’Institut Català del Sòl. S’estendrà el règim sancionador a locals comercials, oficines i magatzems, més els seus serveis associats, i s’exigirà dipositar fiances en el registre junt amb el contracte que justifiqui el preu per índex. Tot això busca augmentar el control, erradicar el frau, forçar el compliment i eliminar pràctiques abusives en un mercat tensionat.
L’urbanisme també accelera amb la creació d’una eina digital amb validesa legal per consultar dades homogènies a escala 1:1000 en sòl urbà. Es desbloquegen terrenys no consolidats per a obres i usos provisionals, flexibilitzant planejaments per regularitzar edificis irregulars sense alterar densitat residencial, intensitat d’usos ni reserves mínimes.
Finalment, s’autoritza incrementar el nombre d’habitatges de protecció oficial sense elevar l’edificabilitat total, garantint preus assequibles en el mercat final. I, de manera excepcional i transitòria, en àrees de mercat residencial tensionat, el Govern permetrà implantar habitatges de protecció pública en terrenys classificats com a terciaris, injectant oferta clau on més es necessita.
Aquestes mesures formen part del paquet de 400 milions d’euros aprovats ahir per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra de l’Iran. El president Salvador Illa mobilitza recursos per complementar les ajudes disposades per Pedro Sánchez i aquests inclouran més fons per costejar busos escolars, crèdits per incentivar empreses que renovin les seves flotes amb vehicles elèctrics i ajudes per a famílies vulnerables, entre d’altres.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia