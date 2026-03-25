Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCasa de les HortesAl·lèrgies a ManresaCas de tètanusJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de Manresa
instagramlinkedin

La Generalitat reforça el control dels arrendaments

Les mesures inclouen encreuament de dades i sancions d’entre 6.000 i 12.000 euros per a qui no informi correctament del preu

Anuncis de venda i lloguer en una immobiliària de Barcelona. | SANDRA ROMÁN

Anuncis de venda i lloguer en una immobiliària de Barcelona. | SANDRA ROMÁN

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Consell Executiu del Govern va aprovar ahir un bloc de mesures urgents en política d’habitatge i urbanisme, incloses en la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que finalment va retirar l’Executiu la setmana passada per donar-se marge per negociar amb ERC.

L’eix central reforça la transparència informativa en els contractes de lloguer, blindant per llei obligacions que s’han anat desplegant en matèria d’habitatge. Els propietaris de pisos per llogar hauran d’informar els seus potencials llogaters de quin és el preu màxim que els poden cobrar segons la zona on estigui ubicat l’habitatge i si aquest pis és d’un gran llogater o no. No informar correctament del preu en anuncis o ofertes de lloguer, juntament amb l’import màxim del lloguer que resulta d’aplicar l’índex, així com el preu dels últims cinc anys, serà motiu de sanció. No complir aquestes obligacions en matèria informativa serà considerat com a infracció greu, cosa que implicarà una sanció d’entre 6.000 i 12.000 euros, tal com està recollit en la llei d’habitatge del 2007.

Plataforma urbanística

Per blindar el control, administracions com Hisenda, ajuntaments i organismes d’habitatge creuaran dades amb l’Institut Català del Sòl. S’estendrà el règim sancionador a locals comercials, oficines i magatzems, més els seus serveis associats, i s’exigirà dipositar fiances en el registre junt amb el contracte que justifiqui el preu per índex. Tot això busca augmentar el control, erradicar el frau, forçar el compliment i eliminar pràctiques abusives en un mercat tensionat.

L’urbanisme també accelera amb la creació d’una eina digital amb validesa legal per consultar dades homogènies a escala 1:1000 en sòl urbà. Es desbloquegen terrenys no consolidats per a obres i usos provisionals, flexibilitzant planejaments per regularitzar edificis irregulars sense alterar densitat residencial, intensitat d’usos ni reserves mínimes.

Finalment, s’autoritza incrementar el nombre d’habitatges de protecció oficial sense elevar l’edificabilitat total, garantint preus assequibles en el mercat final. I, de manera excepcional i transitòria, en àrees de mercat residencial tensionat, el Govern permetrà implantar habitatges de protecció pública en terrenys classificats com a terciaris, injectant oferta clau on més es necessita.

Notícies relacionades

Aquestes mesures formen part del paquet de 400 milions d’euros aprovats ahir per pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra de l’Iran. El president Salvador Illa mobilitza recursos per complementar les ajudes disposades per Pedro Sánchez i aquests inclouran més fons per costejar busos escolars, crèdits per incentivar empreses que renovin les seves flotes amb vehicles elèctrics i ajudes per a famílies vulnerables, entre d’altres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents