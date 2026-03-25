Desenvolupament econòmic i sanitari
L’Hospitalet obre la porta al futur biopol amb una incubadora d’empreses emergents beneïda per l’Idibell
Greenvia Labs, que aspira a entrar en funcionament a principis del 2027, busca accelerar la innovació al campus de salut Bellvitge, oferint espais a companyies del sector de la investigació
El sector empresarial de l’Hospitalet fia el futur econòmic del municipi al desenvolupament del seu pol biomèdic
Àlex Rebollo
«Quan vam venir i vam veure l’edifici, vam entendre que aquí no hi havia només una operació immobiliària, sinó un lloc perquè la investigació s’acosti a l’empresa i l’empresa a la clínica; i això, avui, és una necessitat». Ho diu el director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), Gabriel Capella. Es refereix a l’edifici de Greenvia, ubicat al costat de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat, just a la frontera amb els terrenys en els quals la ciutat i la Generalitat projecten un pol biomèdic de referència en «el sud d’Europa».
Aquest futur clúster encara tardarà entre 15 i 20 anys, segons les previsions actuals, a materialitzar-se. No obstant, l’immoble de Greenvia, buit i a l’espera de trobar inquilí des de fa més de dos anys, obre la porta que, d’alguna manera, el biopol comenci a caminar molt abans que s’urbanitzin els terrenys. És aquí on l’Idibell i el campus sanitari que envolta Bellvitge han vist l’oportunitat per avançar-se i començar a impulsar l’àmbit de la mà del sector privat.
«Ens vam adonar que Greenvia està situat en un pol de generació de coneixement sanitari de referència: el Campus Salut Bellvitge», segueix el director de l’Idibell, que confia que Greenvia Labs, el projecte que l’edifici preveu acollir de cara a l’any que ve, «pot ajudar a accelerar que aquesta generació de coneixement es converteixi en valor, activitat i riquesa al territori, mentre fem realitat el bioclúster d’innovació i salut»
José Luis García, responsable de la gestió del patrimoni del Grup Fornesa & Sala –la promotora que va desenvolupar l’edifici–, assenyala que es troben en ple procés per dissenyar un espai en què empreses emergents i altres empreses puguin instal·lar-se per investigar i innovar a prop del campus científic. «Volem ser un ‘pont’ perquè el talent i els projectes del territori trobin espai i velocitat», assenyala. En aquesta línia, Gabriel Capella apunta que el futur Greenvia Labs és «una oportunitat perquè l’empresa tingui accés directe a l’entorn del Campus Salut Bellvitge». Així l’Idibell hi contribuirà «impulsant una incubadora per recolzar projectes en fase primerenca i facilitar-ne la validació i maduració en un entorn clínic».
Una base sòlida, però insuficient
El mateix director de l’Idibell reivindica la feina feta durant les últimes dècades per impulsar el campus de salut de Bellvitge, que a més de l’hospital i la Universitat de Barcelona (UB) suma en el seu entorn equipaments de primer nivell com el mateix Idibell, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) o, més recentment, el nou servei del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). No obstant, considera també que el campus és «necessari, però no suficient» per construir el futur bioclúster. «Fa falta la implicació de la iniciativa privada. Greenvia Labs és un exemple de com el sector privat pot accelerar aquesta transformació i anticipar-la, aportant activitat real i enriquint un ecosistema viu i dinàmic mentre el projecte global madura», assevera.
Una vegada estigui en ple rendiment, segons el Govern, el pol biomèdic contribuirà a crear «gairebé 50.000 llocs de treball i facturarà més de 7.000 milions d’euros», cosa que suposa una aportació al producte interior brut (PIB)català de més de 4.500 milions d’euros, equivalent a l’1,42% del PIB anual de Catalunya. Una consolidació que, no obstant, pot tardar prop de dues dècades a arribar.
La incubadora i les empreses a Greenvia Labs podran arribar així molt abans. El Grup Fornesa&Sala treballa ara amb companyies per definir els espais i serveis que integraran l’edifici amb la mirada posada a començar la fase d’obres i adequació a finals d’aquest 2026 i tenir els espais disponibles, que es dissenyaran en col·laboració amb Cosymbio Labs, a principis del 2027 per poder donar inici a l’activitat.
Quant a la incubadora, el procés de selecció s’està dissenyant ara mateix. «El que sí que tenim clar és el criteri: volem que les empreses i projectes seleccionats aportin solucions als grans desafiaments del Campus Salut Bellvitge», assenyala Gabriel Capella. «Per això prioritzarem àmbits com càncer, neurociències, medicina regenerativa, malalties rares de l’adult i tecnologia avançada per a procediments invasius», afegeix.
Les companyies que hi aterrin
D’una banda, el CoLab de Greenvia Labs podrà acollir empreses en diferents fases, ja siguin empreses emergents, ‘scale-ups’ o empreses consolidades, segons la configuració dels espais. Capella explica que les empreses ja madures que s’hi instal·lin tindran un espai on podran estar tot el temps que necessitin.
Així, d’altra banda, les ‘start-ups’ i els projectes que acullin la incubadora no podran estar-hi més de cinc anys. «L’objectiu és que surtin amb la màxima maduresa regulatòria i un model de negoci definit», insisteix el director de l’Idibell.
El projecte s’ha donat a conèixer públicament en un acte organitzat per la patronal de l’Hospitalet i la comarca AEBALL que ha tingut lloc aquest mateix 25 de març al mateix edifici Greenvia. L’esdeveniment ha comptat també amb la participació de l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, que ha posat de relleu les institucions públiques ja consolidades al territori, així com les potencialitats que ofereixen altres infraestructures i espais clau pròxims a Bellvige com són l’aeroport, la Zona Franca o la Fira. Així, el mateix Quirós ha avançat que, en els pròxims mesos, les institucions vinculades al futur pol biomèdic aprovaran els estatuts per constituir una entitat que es batejarà com a Associació Bioclúster. «Serà l’eina de referència per impulsar projectes, sumar recursos i anar un pas més enllà», ha comentat el regidor.
