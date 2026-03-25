Sense ferits

Un incendi crema runam durant hores al recinte de l’antic institut B9 de Badalona

Les tasques de desescombrament i enderroc de l’antic equipament van començar poques hores després del desallotjament, el desembre de 2025

Després d’apagar les flames, Bombers i Guàrdia Urbana han hagut de vigilar les brases fins aquest matí de dimecres

Gerardo Santos

Badalona

Cap a les 18:05 hores de la tarda d’aquest dimarts, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís que advertia d’un incendi al recinte de l’antic institut B9 de Badalona, d’on es van desallotjar més de 250 persones el 17 de desembre i que, des d’aleshores, es troba en procés d’enderroc per construir posteriorment una nova comissaria per a la Guàrdia Urbana de Badalona.

Segons han declarat els Bombers a EL PERIÓDICO, el foc es va originar en un munt de runa, va afectar una barraca i no va causar cap ferit. En un primer moment, fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions de bombers. Apagar les flames d’alguns elements inflamables com la runa o la fusta requereix més temps, de manera que, si bé dues de les dotacions es van retirar cap a les 21:00 hores, una tercera va haver de romandre al lloc fins a les 23:00 hores.

Tot i apagar les flames a la matinada, els bombers van precisar que la Guàrdia Urbana de Badalona fes vigilàncies durant la nit, ja que les brases podien originar noves flames. De fet, el cos de bombers també va precisar que l’empresa responsable de l’enderroc del recinte acudís al lloc aquest dimecres al matí per remoure la runa: cartons o fustes representen possibles punts calents que poden reactivar el foc.

De fet, ja al matí s’han detectat noves columnes de fum emanant de la runa. Altres dues dotacions s’han tornat a desplaçar al lloc, però en arribar han comprovat que les mateixes tasques de remoció de runa realitzades per l’empresa encarregada de l’enderroc han donat resultat, apagant els punts calents.

