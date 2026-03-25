La justícia declara Meta i YouTube culpables de danyar la salut mental en un cas històric sobre addicció a les xarxes socials
Un jurat estableix que els dos gegants tecnològics van ser negligents en dissenyar les seves plataformes amb característiques addictives que perjudiquen els usuaris
Carles Planas Bou
Revés judicial per a Meta i Google. Un jurat ha declarat els dos gegants tecnològics culpables de negligència pel disseny addictiu de les seves plataformes en un cas històric que amenaça de causar-los un dany reputacional sense precedents.
La sentència emesa aquest dimecres per un tribunal de Los Angeles estableix que les dues empreses són responsables d’haver provocat problemes de salut mental a la demandant, una dona de 20 anys identificada com a Kaley G. M., que al·legava que el disseny d’Instagram i YouTube li havia produït una addicció que es va traduir en trastorns d’ansietat i depressió.
El veredicte suposa un suport per als milers de famílies que afirmen que les xarxes socials estan debilitant l'estat psicològic dels seus fills, un fenomen creixent als Estats Units, però també en altres països, com Espanya. La víctima, com tantes altres afectades, havia denunciat que característiques com l’scroll infinit de contingut o les recomanacions algorítmiques són tan addictives com el tabac o les apostes.
Totes dues companyies hauran de pagar un total de tres milions de dòlars en concepte d’indemnització per danys i perjudicis pel dolor i el sofriment causats a la víctima, així com per altres càrregues econòmiques. Meta assumirà el 70% d’aquesta càrrega, mentre que Google es responsabilitzarà d’abonar el 30% restant.
“Respectuosament, no estem d’acord amb el veredicte i estem avaluant les nostres opcions legals”, ha declarat un portaveu de Meta, propietària d’Instagram, Facebook i WhatsApp.
