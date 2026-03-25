Noelia guanya la batalla judicial i demà accedirà a l’eutanàsia
El TEDH rebutja les mesures cautelars presentades pel pare i Abogados Cristianos per paralitzar el dret de la jove catalana a una mort digna.
Beatriz Pérez
Noelia, la jove catalana de 25 anys, accedirà per fi a l’eutanàsia demà després de dos anys de batalla legal contra el seu pare i el despatx ultracatòlic Abogados Cristianos. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), també conegut com a Tribunal d’Estrasburg, ha rebutjat paralitzar la petició de Noelia per accedir a la mort digna, segons van informar ahir fonts judicials. El progenitor havia exhaurit totes les vies legals a Espanya per evitar el dret de la seva filla a l’eutanàsia, després que el Tribunal Constitucional avalés la petició de la noia, i per això va acudir a Europa.
Segons va transcendir ahir, el Tribunal d’Estrasburg va desestimar el 10 de març passat una petició de mesures cautelars contra l’eutanàsia de la noia que havia rebut set dies abans. Fonts judicials van assenyalar que "el fons de la demanda" serà analitzat més endavant pels jutges. Amb aquesta decisió, la sol·licitud de mort digna va rebre finalment la llum verda als tribunals. Abogados Cristianos va revelar, a través de la xarxa social X, que Noelia accedirà al seu dret a morir demà. El despatx, que va explicar que mantindrà "oberta" a Estrasburg "la batalla" per la noia –ja que la decisió del tribunal no suposa el tancament del procediment–, dona per fet que Noelia rebrà l’eutanàsia demà.
Poc després d’aquests tuits, la mateixa Noelia va confirmar la data de la seva eutanàsia en una entrevista a Antena 3 emesa ahir a la tarda. "Em dic Noelia Castillo Ramos, tinc 25 anys i em queden quatre dies perquè el 26 em fan l’eutanàsia", va dir Noelia en una entrevista gravada dies abans de l’emissió. "Vull anar-me’n ja en pau i deixar de patir. La felicitat d’un pare o una mare no està per sobre de la vida d’una filla", va sentenciar la noia.
El cas de Noelia correspon a l’àmbit de la salut mental. Noelia va ingressar amb 13 anys en centres d’acolliment i, uns anys més tard, va quedar paraplègica per un intent de suïcidi després d’haver patit una agressió sexual grupal. La noia viu un sofriment "greu, crònic i incapacitant" acreditat per la comissió de l’eutanàsia i el Tribunal Constitucional.
Periple judicial
Va ser l’octubre del 2022 que Noelia, que pateix un trastorn límit de personalitat, va intentar treure’s la vida després de l’agressió sexual. La paraplegia que pateix a conseqüència d’això no només la va deixar en una cadira de rodes: també li impedeix moure’s de cintura cap avall i li causa forts dolors neuropàtics i incontinència. La noia va sol·licitar l’eutanàsia el 10 d’abril del 2024 i la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) l’hi va acceptar per unanimitat tres mesos després. La batalla davant la justícia, no obstant, va començar quan el pare va recórrer, el 18 de juliol d’aquell any, la resolució de la CGAC. L’1 d’agost, un dia abans de la intervenció, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona la va suspendre de manera cautelar per petició del progenitor. L’home al·legava que la seva filla podia millorar i que no estava en condicions de prendre aquesta decisió.
Mesos després, el març del 2025, Noelia va ratificar la seva voluntat davant el jutjat. Aleshores es va iniciar un periple de recursos per part del pare, que fins i tot va posar una querella per falsificació en document públic i prevaricació a membres de la CGAC que van avaluar el cas.
El 29 de gener passat, el Tribunal Suprem no va admetre el recurs del pare, com tampoc ho va fer el 20 de febrer el Tribunal Constitucional. La Sala Segona, en sessió extraordinària i per unanimitat, va decidir no admetre a tràmit la impugnació de l'home, que assegura que Noelia pateix "trastorns mentals" i de la "personalitat". L'última decisió del Tribunal d'Estrasburg dona via lliure perquè es tramiti al més aviat possible.
