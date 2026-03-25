Només els metges especialistes podran fer cirurgies estètiques
El Consell de Ministres vol garantir que l’atenció és realitzada "exclusivament" per facultatius amb la formació oficial requerida.
Nieves Salinas
El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. La reforma té per objectiu garantir que els centres comptin amb professionals sanitaris que tinguin la titulació oficial, així com les competències i habilitats adequades a l'assistència que presten. Reforça el marc normatiu que delimita quins professionals poden realitzar intervencions de cirurgia estètica, després de la identificació de riscos associats a pràctiques realitzades per personal sense la qualificació adequada.
La normativa, diu Sanitat, respon a la necessitat de garantir que aquest tipus de procediments es duguin a terme exclusivament per especialistes amb la formació oficial requerida. Si bé l'àmbit de la cirurgia estètica ha posat de manifest la importància d'aquesta regulació, apunta aquest departament, la norma estén aquestes garanties al conjunt de l'atenció sanitària, amb l'objectiu de minimitzar errors i prevenir esdeveniments adversos en qualsevol unitat assistencial.
Nou article
A través de la incorporació d'un nou article, el reial decret estableix l'obligació legal als centres i serveis sanitaris d'assegurar que l'atenció sigui prestada exclusivament per personal amb la titulació i competències adequades. Per a això, els establiments hauran de disposar d'informació actualitzada de tot el seu personal sanitari, incloent-hi de manera detallada la seva formació i especialitat oficial. A més, els centres tindran l'obligació d'informar els professionals de nova incorporació sobre les pràctiques segures implementades per garantir la seguretat del pacient. La norma aprofita aquesta reforma per posar al dia el catàleg d'unitats sanitàries, incorporant oficialment les unitats de Radiofísica Hospitalària (U.106) i Radiofarmàcia (U.107). Així mateix, s'actualitzen les definicions d'unitats que havien quedat obsoletes, com Nutrició i Dietètica, Planificació Familiar i Tractament del Dolor, per adaptar-les als avenços científics actuals.
La nova normativa entrarà en vigor l'1 de juliol del 2026, avança Sanitat. A partir d'aquesta data, s'estableixen els següents terminis d'adaptació: sis mesos perquè els centres disposin de la informació i expedients actualitzats de tot el seu personal en compliment de les noves garanties de formació i un any perquè les comunitats autònomes adaptin la seva oferta assistencial a les noves definicions recollides als annexos del reial decret.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia