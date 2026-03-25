El Parc de Tecnologia Marítima començarà a construir-se aquest any a la Nova Bocana
El centre impulsarà el disseny de vaixells sostenibles, la protecció de la costa i les energies marines. Acollirà alumnes de màster de la Facultat de Nàutica de la UPC.
Glòria Ayuso
El Parc de Tecnologia Marítima es començarà a construir aquest any a la Nova Bocana. Al final del passeig de Joan de Borbó, al costat de l’hotel Vela i al costat de la pastilla on s’havia d’ubicar l’Hermitage s’elevarà aquest nou pol d’innovació, formació i emprenedoria especialitzada en el disseny de vaixells sostenibles, la protecció de la costa davant la crisi climàtica i l’augment del nivell del mar i la generació d’energia renovable marina.
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat busquen diversificar l’economia obrint-se a sectors en ple desenvolupament, i un d’aquests és l’economia blava. En el desplegament s’ha previst invertir 142 milions d’euros en els pròxims tres anys, més d’un terç dels quals es destinaran a aquest edifici públic, que segons els seus impulsors allotjarà "instal·lacions úniques al Mediterrani i poc comuns a Europa". En aquest edifici de 16.500 metres quadrats, amb un disseny de l’equip d’arquitectes Mestres-Wäge que s’inspira en les grans grues portuàries, confluiran els estudiants de màster de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB-UPC), start-ups i empreses, tots molt enfocats a desenvolupar aplicacions pràctiques per al mercat. Per a això, el projecte contempla dedicar un ampli espai a simuladors de navegació i maniobra, una piscina d’assajos hidrodinàmics, un canal de remolc i un possible túnel de vent.
L’Ajuntament ha liderat el projecte, en el qual a més de la Generalitat hi participen la UPC, el Port de Barcelona i l’Estat. Sense anar més lluny, per a aquest any, el Departament de Recerca i Universitats ha invertit 14 milions dels prop de 56 milions que costarà en total l’edificació. Totes aquestes administracions integren la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), que s’encarregarà de la gestió del centre i oferir de manera integrada tots els serveis al mercat.
L’edifici, amb façana a Marina Vela, el passeig de Joan de Borbó i la plaça de Rosa dels Vents, tindrà cinc plantes i un soterrani. Segons el conveni firmat recentment entre els seus impulsors, les empreses emergents i consolidades de l’economia blava que siguin estratègiques per al Parc de Tecnologia Marítima s’ubicaran a la quarta i cinquena planta, on es duran a terme projectes d’innovació. La tercera inclourà també una zona d’emprenedoria, una àrea dedicada a informar sobre noves ofertes de treball i un Centre de Simulació de navegació i maniobra de vaixells. En la primera i segona plantes s’ubicaran les aules i laboratoris per als prop de 180 alumnes que realitzaran aquí la seva formació universitària de postgrau, la recerca i les activitats de divulgació per a la transferència de coneixement.
Laboratoris
La planta baixa serà diàfana per a serveis generals i usos comuns. Però el més valuós de l’edifici seria al soterrani, on el projecte ubica els grans laboratoris experimentals: una piscina d’onatge bidimensional i corrents de 27 metres de llarg i un canal de remolc de 40 metres. Per a més endavant, es preveu habilitar un túnel de vent i altres laboratoris tecnològics per a la docència, la investigació i la transferència tecnològica.
Malgrat que Barcelona està davant el mar, els estudiants de la facultat havien d’anar fins fa poc a les instal·lacions de l’Escola d’Enginyers Navals de Madrid per poder provar els seus projectes. No obstant, la UPC ja compta finalment amb una piscina d’onatge al seu Laboratori d’Enginyeria Marítima, per la qual cosa aquesta instal·lació al final podria decaure.
S’estima que el Parc Tecnològic allotgi unes 530 persones entre estudiants, investigadors i emprenedors, a més de 20 persones que treballarien a jornada completa en la dinamització. A més dels accessos en transport públic (mitjançant els busos V15 i V19 i el bus nàutic), es preveu habilitar 58 places per a bicicletes i 20 per a patinets.
El projecte ha tardat a materialitzar-se. El 2021 BIMSA va convocar un concurs d’idees per construir-lo, amb la idea d’inaugurar-lo el 2026. Mestres-Wäge es va imposar davant nou propostes més i va redactar immediatament l’avantprojecte, i un any i mig després el projecte executiu. Tot i que hi havia moltes expectatives posades en l’edifici, no va ser fins al 2024 quan es va presentar públicament i es va anunciar que les obres començarien el 2025 per inaugurar-lo el 2028. No obstant, la firma del conveni entre totes les administracions per al finançament s’ha fet esperar. Al novembre, els arquitectes van realitzar modificacions al projecte, a l’espera ara que, després d’anys de travessia administrativa, aquest ambiciós node nàutic es comenci a consolidar.
