Les dones ja no ploren, però hi ha fractura
Piqué per Shakira entre el Madrid d’Ayuso i Almeida i el Govern de Sánchez
Mentre fans i administracions madrilenyes acullen amb goig el retorn de la diva colombiana a la capital, el delegat del Govern insisteix a demanar que no se celebrin al recinte que ja acull el Mad Cool
Pedro del Corral
Shakira va marxar de Barcelona fa gairebé tres anys després de la seva sonada ruptura amb Piqué. Abans d’això, feia cinc anys més que no actuava al nostre país; una ratxa de 8 anys que es trencarà el pròxim estiu amb una sèrie de sis concerts a Madrid. Serà del 18 al 27 de setembre al recinte Iberdrola Music de Villaverde, on l’organització aixecarà en temps rècord (69 dies comptats, concretament) el ja batejat com a Estadi Shakira, una mena de parc temàtic en honor a la diva colombiana.
Els fans i les administracions madrilenyes han acollit la notícia amb els braços oberts, un somriure i encaixades de mans. No així el delegat del Govern a la regió, Francisco Martín. Primer adreçant-se als mitjans i, després, directament a l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el representant governamental ha demanat ja dues vegades que no s’autoritzin ni aquests ni altres esdeveniments massius al recinte fins que no es millorin les condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat.
"Ayuso i Almeida han de prendre’s molt seriosament la seguretat dels assistents als grans esdeveniments a la Comunitat de Madrid. No pot ser que ara estiguin facilitant que en un espai com l’Iberdrola Music, on ells mateixos van dir que no es podien celebrar esdeveniments de fenomen fan, ara s’hi pugui celebrar una sèrie de concerts que tenen exactament aquestes característiques", va retreure ahir Martín.
"Torpedinar" esdeveniments
Almeida no ha respost a aquesta última provocació, però sí que ho va fer a l’anterior. Divendres passat, el regidor popular va afirmar que obre les portes de Madrid "de bat a bat" a Shakira, i va qualificar d’"irresponsables" les declaracions del delegat del Govern. "És inacceptable que sense saber quines són les condicions o què requereix la infraestructura de l’estadi, el delegat digui, ja que en un determinat lloc no s’hi ubicarà", va criticar un Almeida per a qui Martín només busca "torpedinar qualsevol esdeveniment" que pugui haver-hi a la ciutat.
En l’assumpte també hi ha entrat l’Executiu autonòmic. Per al Govern d’Ayuso, la sèrie de concerts de Shakira suposa un suport a dues de les seves apostes més decidides, la consolidació de Madrid com a seu d’esdeveniments d’abast global i el seu emplaçament al circuit de grans ciutats internacionals; així com el seu posicionament com a nexe amb Llatinoamèrica, un empenyiment personal de la presidenta madrilenya que té tant de turístic i comercial com d’ideològic. Aquest mateix dilluns, en una trobada amb universitaris organitzada per les Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ayuso es referia expressament a la cantant colombiana, a Bad Bunny o a Rosalía per presumir de l’atractiu de la regió. “Us ho diran companys i amics i gent que està per altres llocs: ‘Quina sort ser a Madrid’”, deia.
En aquest rerefons, diversos membres del seu executiu carregaven aquest dimarts contra Martín després de la seva missiva. El conseller de Presidència, Justícia i Administració Local, portaveu i número dos de facto del gabinet regional, Miguel Ángel García, qüestionava que Martín al·ludís entre els motius per suspendre els concerts a qüestions de seguretat quan és ell el responsable de garantir la seguretat a la Comunitat de Madrid i l’acusava de posar “pals a les rodes” a aquest i a qualsevol altre projecte “interessant” per a la regió.
"Pals a les rodes"
Idèntica expressió, “pals a les rodes”, utilitzava el conseller d’Habitatge, Transports i Infraestructures, Jorge Rodrigo. “Li garanteixo que es realitzaran aquests concerts i es realitzaran amb totes les mesures de seguretat, les quals en part són de la seva competència”, afirmava abans d’acusar-lo de “no fer res pels madrilenys” més que “molestar i torpedinar”. Tampoc no s’ha quedat enrere el conseller d’Interior, Carlos Novillo, qui ha recalcat que "aquest esdeveniment sens dubte se celebrarà en aquest espai perquè compleix amb tots els requisits".
L’organització té igual de clar que els concerts se celebraran a l’Iberdrola Music. “Es tracta d’un espai ben capacitat i condicionat, que coneixem a la perfecció gràcies al Mad Cool", afirmava aquest dilluns Pino Sagliocco, president de Live Nation, durant la roda de premsa de presentació del projecte davant els mitjans. Això sí, no tenen cap intenció d’entrar en la batalla política oberta: "No entraré a valorar el que diuen uns i altres. Només puc dir que serà màgic”, sentenciava l’executiu musical.
Dissenyat ex professo per a l’ocasió per l’estudi Bjarke Ingels Group (BIG): l’estadi serà el nucli de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metres quadrats on es desenvoluparan activitats al voltant de la música. Sis nits que tancaran una gira que ja ha visitat 17 països i ha recaptat 421 milions de dòlars: Las mujeres ya no lloran World Tour va arrencar l’11 de febrer de 2025 a Rio de Janeiro i, per acabar-la, 19 mesos després, l’artista ha organitzat el seu particular Neverland. Tot està pensat per elevar l’experiència del públic: comptarà amb una infraestructura prèmium que busca garantir la màxima qualitat de visió i so. Un repte que els seus arquitectes ja van superar amb Adele l’agost de 2024.
La idea és atreure 50.000 seguidors per nit. Això es traduiria en 300.000 en el supòsit de no ampliar més les dates. Una cosa que, tal com va revelar per accident Almeida, és altament factible: de fet, l’alcalde apuntava a 10 concerts. “Hi ha massa polarització, moltes polèmiques. Som aquí per celebrar la vida. Tenim entre mans alguna cosa bona per a Espanya. I, per tant, per al món”, va afegir, sense esmentar el cost que tindran les obres. Per a l’ocasió, atesa la quantitat de disciplines i públics, atenció, s’obrirà una convocatòria per a artistes i col·laboradors. La intenció és integrar el teixit local, assegurant un transvasament creatiu entre totes les parts. El projecte contempla també un dispositiu de transports a l’altura de l’esdeveniment: es destinaran 20.000 quilòmetres quadrats a aparcaments i, així mateix, per garantir els fluxos d’entrada i sortida, s’establiran connexions específiques de trens i autobusos.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit