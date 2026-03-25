La pròrroga de dos anys del lloguer es mantindrà tot i que decaigui el decret
El Govern no aclareix què passarà si el Congrés no convalida la mesura
Gabriel Santamarina
Els contractes de lloguer que activin la pròrroga de dos anys aprovada al reial decret llei que va tirar endavant el Consell de Ministres divendres passat es mantindran en vigor, tot i que la norma no sigui convalidada al Congrés dels Diputats en el termini de 30 dies, com així obliga la llei, segons els experts jurídics consultats.
Les fonts jurídiques examinades apunten que, "des que es va publicar al BOE, el reial decret llei entra en vigor immediatament i desplega plens efectes jurídics, per la qual cosa resulta aplicable durant tot el període en què estigui vigent, amb independència que posteriorment es convalidi o no al Congrés".
Això suposa que, si durant aquest període un inquilí sol·licita la pròrroga extraordinària, per exemple, mitjançant burofax, s’entendria com a "vàlida i eficaç". Tot i que no es convalidés finalment, els seus efectes no es remunten automàticament, sinó que es mantenen les situacions jurídiques generades durant la seva vigència. "És a dir, les pròrrogues que s’hagin activat conforme a la norma durant aquell interval es podrien consolidar", confirmen les mateixes fonts.
Malgrat l’anterior, la incredulitat és total entre les empreses i patronals, que denuncien la inseguretat jurídica que produeixen al mercat mesures com aquestes, més quan el mateix Executiu és conscient que no podrà armar les majories parlamentàries per convalidar el decret al Congrés. Fins i tot, en el sector temen l’onada de reclamacions judicials que pot provocar això.
Noranta-sis hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat el decret llei per prolongar fins a dos anys els contractes de lloguer amb límit de pujada la vigència dels quals acabi entre el 22 de març d’aquest any i el 31 de desembre del 2027, el Govern no aclareix què passarà si aquesta mesura no la convalida el Congrés, on l’Executiu no compta amb la majoria parlamentària per aprovar-la.
Al tractar-se d’un reial decret llei està en vigor des de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). És a dir, la mesura és vàlida i un inquilí pot sol·licitar al seu propietari l’extensió si compleix amb el criteri que el contracte deixi d’estar en vigor en les dates assenyalades. No obstant, la possibilitat que aquest decret decaigui és gran. L’Executiu el va separar de les mesures energètiques com a resposta a la crisi a l’Orient Mitjà precisament per evitar que acabessin totes en sac foradat.
En aquesta casuística sorgeixen els grans dubtes de què passarà. "¿Què passa si envio un burofax, demano la pròrroga i després decau?", pregunta un inquilí el contracte del qual acaba el 30 d’abril. I aquí hi ha la gran incògnita. Aquest diari es va posar ahir en contacte amb el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana sense que al tancament d’aquesta edició hagués respost al requeriment d’informació.
Sumar
En paral·lel, aquest mitjà va contactar amb el Ministeri de Consum, liderat per Sumar, el grup que ha impulsat al si del Govern aquesta mesura. La cartera de Pablo Bustinduy va assenyalar que "no estudien cap altre escenari ara mateix que no sigui la convalidació de la pròrroga i, per tant, tots els contractes estaran afectats". Sobre què passarà només van apuntar que, "si es donen altres escenaris, es veuran aquestes possibilitats". Mentrestant, la ministra Yolanda Díaz (Sumar) va animar tots els inquilins a demanar la pròrroga, també sense aclarir què passarà després si no s’aprova a la Cambra baixa.
