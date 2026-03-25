Classificació universitària
La UB se situa entre les cent millors universitats del món en 23 disciplines
La llista QS by Subject destaca la Universitat de Barcelona en un total de 46 matèries, dues més que en l’edició de l’any passat
Olga Pereda
La Universitat de Barcelona (UB) està entre les cent millors del món en 23 disciplines, segons l’última edició del QS World University Rankings by Subject, una classificació internacional que mesura el rendiment dels centres d’educació superior no de manera general sinó en àrees específiques. Publicada aquest matí, la llista constata que la UB sobresurt en un total de 46 disciplines, dues més que en l’edició de l’any passat. De tot Espanya, la UB és la universitat que destaca en més matèries i ocupa el primer lloc en 18.
El QS World University Rankings by Subject analitza gairebé 2.000 institucions de tot el món (1.912) en els diferents àmbits del coneixement, des de les humanitats fins a les enginyeries. La UB es troba entre les cent primeres del món en Ciències de la vida i Medicina (posició 58), Ciències naturals (83) i Arts i humanitats (87). Pel que fa a disciplines concretes, la UB està entre les cinquanta millors del món en Medicina i en Biblioteconomia i documentació. Igualment, està entre les cent primeres en Arqueologia, Idiomes moderns, Filosofia, Antropologia, Educació, Hostaleria i gestió de l’oci, Política social i administració, Sociologia, disciplines associades a l’esport, Ciència de dades i intel·ligència artificial, Enginyeria de minerals i de mines, Ciències biològiques, Odontologia, Infermeria, Farmàcia i Farmacologia, Psicologia, Química, Ciències de la terra i marines, Ciències ambientals, Geologia i Geofísica.
Publicacions
La UB aconsegueix una puntuació especialment bona per part dels tècnics que elaboren la classificació en l’apartat de cites de publicacions en les àrees de Física i Astronomia (amb un 93,6 sobre 100). Pel que fa a l’índex h -l’indicador que quantifica la productivitat i l’impacte de les publicacions- la millor puntuació és per a Infermeria (90,2). En relació amb la reputació acadèmica, la millor nota és la que aconsegueix Ciències ambientals: 80,5. La millor puntuació en reputació entre els ocupadors és l’adjudicada a Biblioteconomia i gestió de la informació (78,4). Pel que fa a l’indicador de col·laboració internacional en recerca, destaca la puntuació obtinguda en Medicina (82,3).
A escala estatal, la UB és la primera institució en 18 disciplines del coneixement: Arqueologia, Antropologia, Llengua anglesa i literatura, Ciència de dades i intel·ligència artificial, Informàtica i sistemes de la informació, Medicina, Farmàcia i farmacologia, Ciències biològiques, Ciències ambientals, Psicologia, Educació, Enginyeria química, Anatomia i fisiologia, Ciències de la terra i marines, Geologia, Geofísica, Política social i de l’administració, i Química.
Classificacions anteriors
El QS by Subject no és l’única classificació que fa valdre la UB. L’agost passat, el prestigiós 'ranking' anual de Shanghái –que classifica les universitats de tot el món en funció de la seva producció científica– va tornar a situar una vegada més la UB com la primera de tot Espanya, una posició que ja li va atorgar el juny passat un altre 'ranking' acadèmic, el QS World University, que va situar tres universitats espanyoles -la UB, la Autònoma de Barcelona (UAB) i la Complutense de Madrid- entre les 200 millors del món. En l’última escala internacional de Shanghái, la UB va ser l’únic campus de tot Espanya situat entre les 200 millors del món. La classificació internacional està coronada, un any més (i ja en van 23), per Harvard. Els EUA són, de fet, el país amb més centres en les primeres posicions, tot i que la Xina continua empenyent amb força.
