El secret del restaurant que més rostes ven
El cuiner Benjamín Herrero ha creat tot un univers al voltant de la rosta al restaurant Área 112 de l’autovia A-2, a l’altura d’Algora (Guadalajara): "L’any passat en vam servir més de 100.000 racions", presumeix.
Roberto Bécares
Benjamín Herrero, 48 anys, tota una vida als fogons d'una miríada de restaurants, colpeja amb els artells una de les desenes de pansetes que són al assecador. 'Tactac'. "Per com sona se sap si ja està llesta o no. Si la cansalada viada no està curada no patirà la rosta, no farà el típic 'crunch. Aquí és que a la cansalada viada li donem molt amor i molt afecte", comenta el cuiner, que si d'alguna cosa sap és de torreznos. Tant és així que ja ho han vist: els escolta.
El seu restaurant, l'Àrea de servei 112 de l'autovia A2, a Algora (Guadalajara), és el que més torreznos ven de tot Espanya. 240 pansetes a la setmana en temporada baixa. 135 racions diàries de mitjana de torrezno. "Ens ha vingut gent de tot Espanya, d'Andorra, fins i tot de Miami", revela el xef mentre el tràfec és constant a l'àrea, parada habitual de camioners i d'autobusos de turistes, alguns d'origen asiàtic.
El restaurant, gestionat en l'actualitat per Gustum Áreas, va obrir el 2015, però la seva fama va arrencar fa tres anys, quan un influencer, el Cocituber, els va dedicar un vídeo. Després un altre youtuber, Víctor Prous, va fer una altra gravació 'in situ' que va arribar a més de quatre milions de visualitzacions. La petó. I, és clar, el restaurant es va omplir. "Va ser increïble. No estàvem preparats per a tanta gent, i d'allà ja hem anat cap amunt", recorda Laura Fernández, gerent de l'Àrea.
Un matí a la cuina un entén el perquè de l'èxit: per l'entrega de Benjamín i la resta de personal. Aquí tots fan de tot, com l'Atlètic del Cholo, així que Verónica, cuinera, porta també les xarxes socials, i la mateixa directora dona un cop de mà en cuina si és necessari. Però allà el capità és Benjamín, que es mou per la cuina com un driblador brasiler. "Un dels nostres secrets és que la cansalada viada l'asamos, no la fregim", revela sobre un procés gairebé matemàtic i al qual ha arribat després de molta prova i error.
Canvi de forn
"Fa poc canviem aquest forn", recorda el cuiner, "i vaig tardar temps a agafar-li el punt perquè quedin com a mi m'agrada". Cada cansalada viada, de la qual surten vuit racions (8,95 euros a la barra), es cura en sal i s'eixuga entre 24 i 48 hores. Després es confeti el torrezno 55 minuts a 120 graus i es deixa refredar, per després tornar a ficar-lo al forn "a una temperatura que és el secret de la casa". En el tercer pas, aquesta vegada a 220 graus, s'escalfa i "és quan apareix la màgia i xufla el torrezno", que s'infla i adquireix aquest toc cruixent tan característic.
En total, una mica més d'una hora de procés que es desenvolupa amb meticulositat cada dia. "Mira, veus com tot el greix es queda a sota", ensenya Benjamín sobre un procés que deixa una rosta saborosa i suau, sense greix, que queda reposant a la base de la safata. "Cada 25 minuts, 64 torreznos. Aquest 2025 hem servit més de 100.000", deixa anar ufà el cuiner, que malgrat que té altres plats estrella, com el pop amb parmentier de patata, pebre vermell i safrà, ha creat al voltant de la cansalada viada un univers propi.
Així, preparen truita de torreznos, patates revolcones o ous trencats amb rostes, les rostesno cheese fries i una de les creacions estrella, la Torrezneitor, "una hamburguesa que el 80% és carn de vedella i un 20% carn de cansalada viada de Sòria" amb una pols de torrezno a sobre. El que hem dit, un parc temàtic de la carn de porc.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia