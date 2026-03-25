Mort assistida
Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
L’entitat assenyala que té una discapacitat del 67% per malaltia mental, d’abans d’intentar el suïcidi
Germán González
A contrarellotge. L’eutanàsia de Noelia prevista per a aquest dijous a les sis de la tarda al centre de Sant Pere podria ajornar-se de nou. La Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos, que representa el pare de Noelia, ha sol·licitat al Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona l’adopció de mesures cautelaríssimes per exigir que la jove rebi tractament psicològic i psiquiàtric previ a practicar-li la mort assistida.
L’entitat recorda que Noelia tenia una discapacitat reconeguda del 67% per malaltia mental abans de llançar-se pel balcó després de patir una violació múltiple. Aquesta caiguda li va provocar importants lesions i la va deixar amb una paraplegia que l’obliga a anar en cadira de rodes. Per aquest motiu, ara la seva discapacitat ha augmentat al 74%.
Abogados Cristianos consideren que "el problema de fons és psiquiàtric" i que en la legislació actual existeix una "absència de protocols obligatoris en persones amb malaltia mental abans d’autoritzar l’eutanàsia". Malgrat això, recorden que Noelia no segueix cap tractament psicològic o psiquiàtric des de fa tres anys.
"Estem davant d’un buit legal gravíssim: s’ofereix el suïcidi sense haver intentat curar", denuncien des d’Abogados Cristianos. L’eutanàsia de Noelia està prevista per a aquest dijous després que dimarts el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) denegués la paralització cautelar de la mort assistida a la jove. Abogados Cristianos també té un procediment obert en aquest tribunal.
Per a aquesta entitat, en el cas de Noelia, "no es pot parlar d’una decisió plenament lliure, sinó d’un sistema que permet una mort sense haver garantit prèviament totes les alternatives d’ajuda, cosa que pot suposar un perillós precedent". A més, han recordat que el pare de Noelia "ha estat al seu costat durant tot el procés i ha lluitat als tribunals per salvar la seva vida".
També han subratllat que cap membre de la família ha donat suport a l’eutanàsia de la seva filla. Abogados Cristianos ha anunciat que, en cas que no se suspengui l’eutanàsia, impulsaran canvis legals per exigir protocols obligatoris previs en salut mental, que incloguin tractament psicològic, avaluació psiquiàtrica independent i un intent real de recuperació. El Tribunal Suprem i el Constitucional ja van avalar el procediment administratiu d’un jutjat de Barcelona que va autoritzar la mort assistida de Noelia.
La presidenta d’Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha assenyalat que "el cas Noelia evidencia l'error més gran de la llei d’eutanàsia. Abans d’abocar-la al suïcidi, l’Estat ha de garantir que ha ofert totes les alternatives de vida."
