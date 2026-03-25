Acampada i protestes
Veïns de Barcelona es concentren per frenar el desnonament del bloc Sant Agustí, comprat per un fons estranger
Desenes de persones han passat la nit davant l’immoble per impedir el desallotjament del Txema, un dels residents, després d’11 anys vivint allà
El Síndic de Greuges intervé per frenar el desnonament de veïns del bloc Sant Agustí, comprat per un fons d’inversió
Gisela Macedo
Desenes de veïns i veïnes de Barcelona, convocats pel Sindicat de Llogateres, es concentren des de primera hora del matí davant el bloc Sant Agustí per impedir el desnonament d’un dels seus residents. L’edifici va ser adquirit el 2023 pel fons d’inversió neerlandès New Amsterdam Developers (NAD), i asseguren que la nova propietat es nega a renovar els contractes de lloguer i planeja reformar l’immoble per «trossejar» els habitatges i transformar-los en «colivings», és a dir, habitacions de lloguer a preus elevats orientades principalment a públic estranger.
Les protestes van començar dimarts a la tarda amb una marxa fins a l’edifici, situat al número 14 del carrer Sant Agustí, al barri de Gràcia, a pocs metres de l’avinguda Diagonal. La jornada va continuar amb concerts, parlaments, un sopar popular i una acampada nocturna al mateix carrer.
A les 7.30 hores d’aquest dimecres, més persones s’han anat afegint a la concentració per recolzar els veïns i, en especial, el Txema, un jove que fa 11 anys que viu al bloc i a qui no li han renovat el contracte. Ell ha decidit resistir davant el que considera un model que «expulsa els veïns de la ciutat». Així mateix, el Sindicat de Llogateres afirma que aquest tipus d’operacions tenen cada vegada més rebuig dels barcelonins, i adverteixen l’empresa propietària que «se li ha acabat la ganga», a Barcelona. «El bloc Sant Agustí serà indesnonable», asseguren.
«Això no és un problema personal. Avui soc jo, però podria haver sigut qualsevol altre veí», ha declarat l’inquilí davant els mitjans aquest dimecres al matí, en unes declaracions en què ha asseverat que «l’habitatge ha de ser un dret i no un negoci». «No passaran. No aconseguiran fer-nos fora de casa», ha dit.
Intervenció del Síndic
Aquest dimarts, la Sindicatura de Greuges de Barcelona havia informat que ha acceptat la petició del Sindicat de Llogateres de Catalunya de mediar per evitar els desnonaments de veïns del bloc, com ja ha fet en els casos de la Casa Orsola i les finques municipals de Vallcarca.
Arran d’aquests anuncis, el comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha explicat el posicionament municipal sobre la situació de la finca, que parteix de «la necessitat que els habitatges s’han de destinar a ús residencial» i ha exigit a la propietat que «mogui fitxa». També ha expressat en nom del govern municipal el «rebuig frontal de les actuacions dutes a terme per la propietat, New Amsterdam Development» i «el tipus d’activitat econòmica» que porta a terme.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
- Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit