Comunicat municipal
Albiol respon a les crítiques de Fiscalia: li atribueix "voluntat coordinada" i defensa la legalitat del desallotjament del B9
El govern de Badalona blinda la seva actuació i justifica que la jutgessa no exigia alternativa habitacional per a la desocupació
Manuel Arenas
La postura crítica de la Fiscalia amb el desallotjament del vell institut B9 de Badalona liderat per l'alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) "sembla respondre a una voluntat coordinada de no reconèixer la realitat acreditada". Aquest és el tenor literal amb què un comunicat del Govern municipal de Badalona replica a l'escrit del Ministeri Fiscal que conclou que Albiol va incomplir l'ordre judicial per efectuar la desocupació de centenars de migrants a l'immoble de titularitat municipal.
L'executiu local defensa la legalitat de l'actuació al·ludint a una recent resolució judicial del 20 de febrer, que "indicava expressament que l'autorització per a la desocupació no condicionava el desallotjament a la concessió d'una alternativa residencial", insisteix el comunicat municipal. Malgrat això, la Fiscalia entén que el consistori no va complir amb la resolució prèvia de desallotjament perquè "no es va dur a terme" la metodologia per a casos de desallotjaments de persones sense llar.
Els centenars de migrants desocupats "es van quedar en situació de carrer malgrat les inclemències del temps, primer als voltants de l'edifici i posteriorment sota el pont de la carretera C-31, sense cap mena d'actuació de suport o ajuda efectiva per part del consistori municipal", lamenta l'escrit del Ministeri Públic.
Aquestes conclusions són les que porten el govern de Badalona a mostrar una "gran sorpresa" davant l'escrit de la Fiscalia: "Contradiu tant els fets com la documentació que consta en el procediment", rubrica el comunicat municipal.
L'executiu local es refereix a un informe remès a la jutgessa que va decretar el desallotjament, el qual admet que 55 persones considerades vulnerables per la comissió tècnica conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament "han estat derivades a recursos residencials". El govern indica que l'esmentat informe inclou també les actuacions executades amb la resta d'ocupants, tant després com abans del desallotjament, "incloent totes aquelles persones que van sol·licitar seguiment per part de Serveis Socials".
El tenor literal de la interlocutòria de desallotjament del B9
L'escrit de la Fiscalia ha arribat després que al gener transcendís l'obertura de diligències d'investigació per esclarir els fets del desallotjament del B9 després de diverses denúncies penals contra Albiol, entre elles una signada per l'eurodiputat Jaume Asens (Comuns). Les diligències d'investigació sol·licitades van des d'un requisit a l'Ajuntament de Badalona sobre les actuacions acomplides per complir amb les exigències de la interlocutòria del desallotjament, fins a un requeriment dels informes de Serveis Socials sobre les actuacions posteriors a la desocupació, passant per la citació com a testimoni d'un periodista de 'La Directa', mitjà que va publicar unes controvertides declaracions d'Albiol a un grup de veïns contraris al reallotjament dels migrants.
Al desembre, de fet, el Ministeri Fiscal ja va exigir explicacions sobre la protecció que el consistori badaloní va oferir als desallotjats. Aquesta informació va ser sol·licitada al jutjat contenciós administratiu que va donar llum verda a la desocupació. A la interlocutòria de desallotjament, la jutgessa assenyalava que l'operatiu s'havia d'efectuar "seguint el protocol d'assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals a l'efecte de prestar-los l'atenció del programa d'atenció social", i "remetent informe de què s'ha actuat" al respecte. A la notificació constava que "no hi ha presència de nens i dones permanent al recinte".
L'escrit de la magistrada cita informes de l'equip de detecció i atenció a les persones en situació de sensellarisme municipal datats el 15 de setembre de 2025 i el 30 d'octubre de 2025. I assenyala que "hauran d'implementar-se tal com es recullen en el mateix". En aquests escrits es conclou que "en el moment del llançament i sortida del bé immoble, s'activarà un dispositiu municipal per atendre aquelles persones que facin una demanda social concreta".
