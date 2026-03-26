Aqualia i Global Omnium opten juntes al gran contracte d’aigua de l’àrea de BCN

Operaria de Aqualia

Operaria de Aqualia

Cristina Buesa

Barcelona

Aqualia i Global Omnium han anunciat aquest dimecres en un comunicat la creació d’Aiguamet, una societat conjunta amb què es presentaran al concurs públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar el proveïment d’aigua en baixa en vuit municipis durant un període de 25 anys. El contracte afecta Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès, Ripollet i Tiana, i contempla inversions superiors als 170 milions d’euros. Aquesta concessió forma part d’un procés més ampli impulsat per l’AMB que pot arribar als 1.000 milions d’euros.

Segons expliquen les dues companyies, Aiguamet "neix com l’operador ideal per gestionar el servei de proveïment dels vuit municipis del contracte" i té per objectiu presentar "la proposta més sòlida i beneficiosa per als ciutadans". El concurs, afegeixen, suposa "una gran finestra d’oportunitat per modernitzar els serveis públics del cicle de l’aigua" i preveu inversions en infraestructures i millora del servei sota un model de col·laboració publicoprivada. L’aliança suma la capacitat tècnica i operativa de les dues empreses, que conjuntament donen servei a més de 18,3 milions de persones en 1.518 municipis de l’Estat. A l’àrea mediterrània, atenen 6,2 milions de persones en 386 municipis i gestionen 497 estacions depuradores d’aigua, han revelat. Segons les mateixes fonts, Aqualia acudeix al concurs com a novena empresa de gestió de l’aigua a escala mundial i la quarta a Europa per població atesa, segons el rànquing de Global Water Intelligence de desembre del 2024.

