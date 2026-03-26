Mesures "preventives"
Barcelona mobilitza 23 milions d'euros en crèdits i promoció internacional davant la guerra de l'Iran
L'ajuntament llança més crèdits, formació i estratègies destinades a atraure inversió i a mitigar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà
Gisela Macedo
L'Ajuntament de Barcelona atorgarà crèdits, assessorament i campanyes de promoció internacional "per valor de 23 milions d'euros" per anticipar-se a les possibles conseqüències econòmiques derivades de la guerra de l'Iran. Ho ha anunciat aquest dijous l'alcalde, Jaume Collboni, al Saló de Cent i després de sortir d'una reunió extraordinària de la Taula de Diàleg Social de la ciutat, formada per portaveus del govern municipal, sindicats i empresaris de la capital catalana. L'alcalde ha explicat que es tracta d'un paquet de mesures "preventives" i de "protecció", pensat per actuar amb marge abans que la crisi internacional es pugui traduir en un repunt de la inflació o dels preus de l'energia i el transport.
“El que correspon és enviar un missatge de tranquil·litat, però la ciutat de Barcelona ja s'està preparant per als possibles escenaris”, ha declarat Collboni, que durant la seva compareixença davant els mitjans també ha qualificat la guerra d'“absurda” i contrària als drets humans, i ha expressat el seu desig que el conflicte acabi com més aviat millor.
Més crèdits per a pimes i autònoms
L'actuació més concreta d'aquest paquet de mesures serà l'ampliació en quatre milions d'euros de la línia municipal de préstecs B-Crèdits, destinada a comerços, microempreses i treballadors autònoms. Aquests crèdits es concedeixen en col·laboració amb Avalis i l'Institut Català de Finances, per facilitar liquiditat a petits negocis en un moment d'incertesa. Amb aquesta ampliació, el consistori calcula que podrà mobilitzar fins a 16 milions d'euros en préstecs.
No obstant això, a diferència d'altres polítiques aplicades en crisis anteriors, el pla no preveu per ara ajudes directes ni subvencions a fons perdut per a famílies o empreses.
Formació i promoció internacional
El paquet municipal també inclou el reforç dels serveis d'informació i acompanyament per a empreses i treballadors. A través de Barcelona Activa, es crearà un servei específic per informar sobre quines ajudes existeixen i facilitar els tràmits per demanar-les. A més, s'ampliaran els programes d'orientació laboral i formació per a persones que es puguin veure afectades per possibles acomiadaments. Segons ha informat l'ajuntament, aquestes actuacions comptaran amb una dotació extra d'una mica més de dos milions d'euros.
Altres cinc milions d'euros es destinaran a reforçar la projecció internacional de Barcelona. És a dir, augmentar la presència de la capital catalana en fires internacionals, llançar campanyes de promoció en mercats com els Estats Units i Llatinoamèrica i crear una finestreta única per facilitar l'arribada de noves inversions empresarials, batejada com a 'Barcelona Investment Office'.
Durant aquesta campanya de promoció, l'ajuntament vol presentar Barcelona com un lloc segur enmig de la incertesa geopolítica i aprofitar possibles reubicacions d'empreses o congressos que busquin alternatives a altres regions amb més inestabilitat. En aquest sentit, també es treballarà per intentar atreure màsters i postgraus internacionals perquè es cursin a Barcelona.
Així mateix, en l'àmbit de la mobilitat, l'ajuntament també ha anunciat la creació d'un fons específic per incentivar l'obertura de noves rutes intercontinentals des de l'aeroport de Barcelona. Aquest tipus d'instruments se solen utilitzar per atreure aerolínies mitjançant campanyes de promoció o suport econòmic durant els primers anys d'operació de noves connexions.
Suport de sindicats i empresaris
Les mesures s'han anunciat durant la reunió extraordinària de la Taula de Diàleg Social, celebrada aquest dijous al migdia i presidida per Collboni. En la trobada hi han participat la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el vicepresident de Foment del Treball, Lluís Moreno; el president de PIMEC, Antoni Cañete; i la tinenta d'alcaldia Raquel Gil.
La taula, creada el gener de 2024 com a espai permanent d'interlocució entre l'ajuntament, sindicats i patronals, activarà ara un òrgan de seguiment per monitorar l'evolució de la crisi i avaluar si cal adoptar noves mesures. Per ara, des de l'ajuntament asseguren que aquestes primeres iniciatives han estat valorades “positivament” pels presents en la reunió.
L'anunci d'aquest pla municipal coincideix amb el debat i votació al Congrés del paquet anticrisi del Govern de Pedro Sánchez, amb rebaixes fiscals a l'energia i més de 80 mesures per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà per a les famílies i empreses, així com per reduir la dependència dels combustibles fòssils.
