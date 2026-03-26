La mobilitat metropolitana
BCN reordenarà l’accés en bus per l’alça de la gasolina i la crisi de Rodalies
La lenta recuperació ferroviària i la pujada del preu del carburant per la guerra a l’Iran fan que augmentin els passatgers que arriben a la ciutat per carretera i saturen les estacions de metro de Fabra i Puig i La Sagrera.
La futura estació soterrada a la plaça d’Espanya haurà d’ordenar el flux a la zona
«Absorbim bé la demanda, però sabem que fa falta més oferta», indica TMB
Glòria Ayuso
És hora punta i a l’estació de metro de la línia 1 de Fabra i Puig se sent un missatge per megafonia que demana als usuaris que es redistribueixin per l’andana i no s’acostin a la via. Les andanes estan plenes i s’ha d’anar amb més precaució. A l’estació hi arriba un riu de gent procedent dels autobusos interurbans que comencen i acaben el recorregut a l’avinguda Meridiana de Barcelona.
Fa uns quants mesos que el bus està en rècord de passatgers i durant els últims dies la demanda ha crescut encara més. La crisi generalitzada de Rodalies encara no s’ha acabat i el Govern situa ara al maig la recuperació de la xarxa ferroviària. A més, el tall previ de la línia R3 que enllaça amb Vic té a Fabra i Puig l’arribada de tots els busos del transport alternatiu. A aquest còctel s’hi ha afegit l’augment del preu de la gasolina, que encara ha empès més veïns de la regió metropolitana a optar pel transport públic per arribar a la capital com a mesura d’estalvi.
L’afluència també s’ha incrementat a l’estació de metro de La Sagrera, on conflueixen l’L1 i l’L5, les més utilitzades del suburbà. L’Ajuntament està analitzant com pot reorganitzar l’entrada dels autobusos interurbans per la Meridiana, de manera que puguin redistribuir-se els fluxos cap a més estacions de metro i alleujar Fabra i Puig i La Sagrera. A curt termini no s’auguren conjuntures que alleugin de forma espontània la saturació, així que el moviment veïnal pressiona per a una reordenació d’urgència.
El suburbà és l’opció preferida per les persones de la conurbació metropolitana, que han de fer el primer o últim desplaçament dins de la ciutat fins al seu de treball o d’estudis. Una opció és que els busos que ara acaben a Fabra i Puig continuïn per la Meridiana fins a l’estació del metro del Clot, també de l’L1. Així ho ha reclamat a l’Ajuntament la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB). Però a aquest còctel de mobilitat tan complicat s’hi afegeix un altre factor: la coincidència de les obres a la Meridiana, que resten practicitat a aquesta opció. Els usuaris s’estimaran més baixar a Fabra i Puig que no pas perdre el temps en un embús per arribar fins al Clot.
"S’està analitzant la situació a tota la ciutat", indica l’Ajuntament. El metro de l’L1 de plaça d’Espanya també comença a notar saturació pels busos interurbans que entren per la Gran Via. En el futur, la nova estació soterrada d’autobusos interurbans haurà d’ordenar aquest flux.
Per a la FAVB, és essencial respondre a les necessitats de transport ara que, amb l’augment del preu de la gasolina, hi ha més persones que opten per deixar el cotxe a casa, de manera que ja no tornin al vehicle privat. De moment, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà amb un tren més l’L5 de metro en hora punta després de Setmana Santa i també ho farà a l’L1 "tan aviat com sigui possible".
Evitar aglomeracions
L’estació de Fabra i Puig també ha obert més validadores en direcció a l’andana i hi ha destinat més personal, que mira d’evitar aglomeracions redirigint el passatge. "Estem absorbint bé la demanda, però som conscients que fa falta més oferta", apunta TMB en relació amb el nou reforç. Precisament, Fabra i Puig ja va ser l’estació de suburbà de Barcelona que va créixer més pel que fa al nombre d’usuaris l’any passat amb un augment del 13% de validacions respecte a l’any anterior, fins als 7,75 milions.
"L’estació de Fabra i Puig està col·lapsada de les 8.00 a les 9.30. He arribat a deixar passar fins a dos trens i pujar al tercer", diu Georgina Montesinos, tècnica de mobilitat de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), que apunta que es tracta d’"una situació extraordinària que no passaria si Rodalies funcionés bé". Tant la FAVB com la PTP alerten del perill que "algú pugui caure a la via" en algun moment en què hi hagi aglomeració.
"Moltes persones arriben de cop procedents dels autobusos, i aquesta estació és petita", remarca Montesinos. En això coincideixen els veïns: "La gent no pot baixar per les escales per accedir a l’andana. El personal obliga a baixar d’una banda i pujar de l’altra, però hi ha massa acumulació", explica el vicepresident de la FAVB, Alex Labad, que considera que el pròxim reforç del metro serà insuficient. "Hem demanat que una part d’aquests busos que fan parada a La Sagrera i Fabra i Puig vagin a altres punts de la ciutat. L’Ajuntament ens indica que pot ser que els derivi al Clot. Però pensem que també els podem portar al centre de la ciutat. Ho hauran d’acabar decidint els tècnics", afegeix.
Anterior redistribució
Aquesta situació no és nova. "En l’anterior crisi ferroviària de fa tres anys, els nous autobusos exprés interurbans que es van habilitar com a alternativa a Rodalies paraven llavors a Meridiana a l’altura de Garcilaso, i van col·lapsar l’estació de La Sagrera", recorda Labad. En aquell moment es va optar per traslladar l’inici i final de trajecte d’una part d’aquests busos a Fabra i Puig. "És una estació consolidada, amb bar i coberta per si plou", assenyala el portaveu de la FAVB.
Però ara també ha arribat la saturació aquí. La FAVB reclama solucions pensades "a més llarg termini", tenint en compte que en el futur La Sagrera assumirà fins a 30.000 nous veïns amb el desenvolupament urbanístic de l’entorn de l’estació d’alta velocitat.
