Bulos
Les mentides del cas Noelia: de la violació per part d’estrangers en un centre de menors a la manca de tractament psiquiàtric
Drets Socials nega que la jove patís una agressió sexual durant el temps en què va estar tutelada
Germán González
L’entrevista de Noelia Castillo Ramos –la jove de 25 anys que aquest dijous rebrà l’eutanàsia– al programa 'Y ahora Sonsoles', d’Antena 3, ha actuat com a element propulsor de rumors falsos i 'fake news' promoguts per comptes i grups d’ultradreta que són desmentits per comunicats i resolucions de les mateixes institucions.
No va patir una violació grupal per part d’estrangers en un centre de menors
Un dels bulos que més ha corregut dins i fora de les xarxes socials és que Noelia va patir una violació grupal per part d’estrangers en un centre tutelat. "Això va destrossar completament la seva vida, cosa que la va portar a un intent de suïcidi fallit que la va deixar tetraplègica", diu un dels missatges més viralitzats, que continua: "El sistema li ha fallat i ara li ofereix l’eutanàsia com a remei".
Aquesta informació és falsa, segons la mateixa Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). Fonts de l’organisme apunten que Noelia, efectivament, sí que va estar tutelada i acollida en dos centres residencials des del 3 de juliol de 2015 (13 anys) fins a l’11 de febrer de 2019, quan va complir 18 anys i "va sortir del sistema de manera voluntària". Durant aquest temps "no existeix cap incident d’agressió sexual registrat", afirmen.
Segons ha explicat la jove, sí que va patir una agressió múltiple, per part de tres homes, en una discoteca el 2022. Després d’aquest episodi va intentar suïcidar-se llançant-se des d’un cinquè pis. Arran d’aquest funest episodi, va quedar tetraplègica.
A l’entrevista a Antena 3, Noelia ha explicat dues agressions anteriors, sense especificar-ne el context ni l’any. La primera va passar, explica, amb un noi que durant quatre anys va ser la seva parella i que una nit, després de prendre pastilles per dormir, va abusar d’ella. El segon cas va succeir també en una discoteca, quan “dos nois van intentar abusar sexualment”, ha explicat.
No és la primera eutanàsia "per depressió"
Des dels mateixos cercles també s’assegura que el cas de Noelia és "la primera eutanàsia per depressió". No és cert. La jove no ha accedit al dret a morir per patir depressió. De fet, la comissió de l’eutanàsia no valora les malalties, sinó "els contextos". Perquè els experts donin llum verda a la mort digna, s’ha d’acreditar "un patiment greu, crònic i impossibilitant", que la malaltia sigui "greu i incurable" i que, per tant, s’hagin esgotat totes les possibilitats de tractament terapèutic. En el cas de Noelia, tots aquests requisits han estat avalats per les autoritats mèdiques i judicials.
Sí que ha rebut tractament mèdic
Aquesta desinformació l’ha promoguda el mateix pare de Noelia, que ha mantingut una batalla judicial per impedir l’eutanàsia amb l’argument que la seva filla no necessita "l’eutanàsia", sinó "tractament mèdic adequat".
Segons el seu expedient, Noelia, a qui durant l’adolescència es va diagnosticar un trastorn límit de la personalitat, ha rebut tractament psiquiàtric des dels 13 anys. Després de l’intent de suïcidi, també va ser tractada des d’un punt de vista físic, psicològic i psiquiàtric a l’Institut Guttmann, centre especialitzat en lesions medul·lars.
A més, per rebre la llum verda de la mort digna, s’ha d’acreditar que s’han esgotat tots els tractaments disponibles i que la situació mèdica no canvia durant almenys dos anys.
El seu patiment és "greu, crònic i impossibilitant"
Un altre dels comentaris que s’han sentit en tertúlies i que han exercit de combustible a les xarxes socials és, després de veure l’entrevista, que la jove "no està tan malament". Ella, a l’entrevista, afirma que "cada dia són horribles i dolorosos”. De fet, la “paraplegia completa” que va patir després de l’accident conforma un quadre mèdic format per una lesió medul·lar completa, dolor neuropàtic, intestí amb incontinència fecal, bufeta que precisa sondes cada sis hores i dependència funcional que requereix una cadira de rodes per poder tenir mobilitat.
