Endarrerir el rellotge

¿Quan clarejarà i es farà fosc a Barcelona i la resta de Catalunya després del canvi d'hora?

La majoria d'espanyols estan a favor de fixar un horari per a tot l'any

Rellotge despertador. / Pixabay

Patricia López Avilés

Barcelona

Amb l'arribada de la primavera, els dies comencen a ser més llargs i les nits més curtes: les hores de foscor s'escurcen progressivament fins al solstici d'estiu, la nit més curta de l'any.

La pujada de temperatures al març anuncia una tradició que es remunta a 1916: el canvi d'hora. A la matinada de l'últim diumenge de març, els rellotges s'avancen una hora; així, a les 2.00 hores de la matinada (hora peninsular espanyola) hauran de marcar les 3.00, amb la qual cosa s'esfumarà una hora.

Tanmateix, sembla que el canvi d'hora està més a prop que mai del seu final. I és que, el president del Govern Pedro Sánchez ha demanat a la Unió Europea, a través de les seves xarxes socials, acabar amb aquesta tradició, ja que, segons diu, “no té sentit continuar canviant el rellotge dues vegades l'any”.

Beneficis per a la salut

Qui fixa el calendari dels canvis en l'horari és la Comissió Europea i el seu compliment és obligatori en tots els estats membres. Tanmateix, la planificació actual finalitza aquest any: el diumenge 25 d'octubre es realitzaria l'últim canvi d'hora a Espanya, per la qual cosa el Govern ha vist una oportunitat per plantejar el final de la pràctica.

A més, la majoria d'europeus i espanyols està a favor de fixar un horari per a tot l'any, i la comunitat científica assegura que és el més beneficiós per a la salut.

De fet, com explica el meteoròleg Mario Picazo, "els principals beneficis serien una millora en la salut i el benestar en evitar els desajustos del son i del ritme biològic".

La Comissió Europea respon

Davant d'això, la Comissió Europea ha recollit positivament la petició: “Podeu comptar amb la Comissió per donar suport a la recerca d'una posició comuna a la UE. Fomentarem el consens entre els estats membres”, ha assenyalat el comissari d'Energia, Dan Jogersen.

Tot i que, de moment el canvi d'hora continua vigent, i es deixarà notar a tot el país.

La sortida i la posta de sol

Girona és la ciutat de la península Ibèrica on clarejarà i es farà fosc abans aquest diumenge, dia 29, després del canvi d'hora d'estiu la sortida del sol tindrà lloc a les 7.37 hores i es pondrà a les 20.11 hores.

A Barcelona, per la seva banda, el sol sortirà a les 7.40 hores i es pondrà a les 20.13 hores. A Tarragona, ho farà una mica després: surt a les 7.43 i es pon a les 20.17 hores. I a Lleida, ho farà a les 7.46 hores (la sortida) i a les 20.19 hores (la posta).

A València serà una mica més tard: el sol sortirà al voltant de les 7.51 hores i es pondrà a les 20.22 hores; mentre que a Bilbao clarejarà a les 7.59 hores i el capvespre es produirà a les 20.35 hores.

En el cas de Madrid, el sol sortirà cap a les 8.04 hores, i es pondrà a les 20.36 hores.

I a Pontevedra, la sortida del sol es produirà a les 8.22 hores i la posta, a les 20.57 hores.

Inclinació de l'eix terrestre

Tanmateix, aquest fenomen té a veure amb la inclinació de l'eix terrestre i amb el moviment de translació de la Terra, i no amb les hores.

Al llarg de l'estiu, l'hemisferi nord s'inclina cap al sol, rep la llum més directa -en un angle més perpendicular, cosa que augmenta la intensitat de la radiació i l'escalfament- i els dies s'allarguen al màxim al voltant del solstici de juny.

El contrari del que passa a hivern, quan l'hemisferi nord s'orienta en sentit oposat al sol, cosa que redueix la intensitat de la llum solar.

Després del solstici d'hivern, el moviment s'inverteix: cada sortida del sol s'avança i cada capvespre es retarda, per la qual cosa els dies comencen a allargar-se progressivament fins a l'equinocci de primavera.

Tracking Pixel Contents