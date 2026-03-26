Convocatòria de TMB i AMUC
El metro de Barcelona celebra avui el càsting per a nous músics a l'estació de Universitat
Els escollits obtindran el permís per actuar als espais musicals habilitats de la xarxa de metro de Barcelona
El Periódico
El vestíbul principal de l'estació d'Universitat (L2) del metro de Barcelona acull aquest dijous una nova edició del càsting del projecte Música al Metro, la iniciativa impulsada per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Associació de Músics del Carrer de Barcelona (AMUC BCN) per regular i promoure les actuacions musicals a la xarxa suburbana.
La convocatòria s'ha obert a les 9.00 hores i romandrà activa fins a les 20.00 hores, temps durant el qual es preveu que nombrosos aspirants participin en aquest procés de selecció per optar a algun dels 50 punts habilitats per a actuacions musicals dins del metro.
Les proves funcionen com un càsting en què cada músic interpreta una selecció de temes escollits a l'atzar per un jurat especialitzat a partir d'un repertori previ d'unes 20 cançons presentat per cada candidat. Segons TMB, l'objectiu és avaluar diferents aspectes de la proposta artística, entre ells la qualitat interpretativa, la varietat del repertori, l'originalitat, la riquesa creativa i la diversitat cultural, estilística i instrumental.
La companyia explica que aquest sistema de selecció busca garantir una "bona qualitat musical" als espais del metro i donar resposta a l'augment de sol·licituds d'artistes interessats a actuar a les estacions. El programa va ser renovat a finals de 2025 coincidint amb el seu 25è aniversari.
Projecte consolidat
El projecte Música al Metro forma part d'una estratègia més àmplia de difusió artística impulsada per TMB. Des de 2006, la xarxa de metro també acull el Festival de Música al Metro, un certamen anual que s'ha convertit en un dels esdeveniments més consolidats de l'escena musical underground de Barcelona.
Aquest festival, que tradicionalment se celebra també a l'estació d'Universitat, reuneix les formacions que actuen habitualment als espais musicals del metro en una marató de concerts que sol estendre's des del matí fins a la mitjanit. L'èxit de la iniciativa ha contribuït a posicionar el programa com a referent internacional en la integració de cultura i transport públic.
Com tocar al metro
Els artistes que desitgin actuar de manera regular al metro han de superar aquestes proves i obtenir el carnet acreditatiu d'AMUC BCN. Un cop admesos, poden participar en el projecte respectant la normativa i els torns establerts.
Les actuacions s'organitzen de dilluns a diumenge, entre les 9.00 i les 21.00 hores, en torns de dues hores, amb l'objectiu de garantir la convivència entre músics i usuaris i mantenir una programació musical contínua i ordenada.
Les persones interessades a participar en futures convocatòries poden inscriure's a través del formulari disponible a la pàgina web de l'associació.
