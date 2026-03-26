Balanç anual
El 22@ va concentrar el 43% de contractació d’oficines a Barcelona el 2025 però reclama més serveis i vivenda
Un informe situa la disponibilitat de sostre en un 18,55%, després de doblar l’activitat respecte a l’any anterior
El districte 22@ concentra gairebé la meitat d’oficines disponibles a Barcelona però va guanyar ocupació el 2025
El ‘boom’ d’oficines accelera l’enlairament del ‘nou’ barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona
Patricia Castán
Fa un parell d’anys el districte tecnològic 22@ alertava d’una desacceleració en la contractació d’oficines i l’associació 22@ Network Barcelona reivindicava nous usos i més vivenda a la zona, perquè exercís de pol d’atracció. L’ocupació d’espais de treball ha millorat des d’aleshores, segons el nou informe presentat aquest dijous, que destaca que l’eix va concentrar el 43% de les contractacions del sector a Barcelona el 2025, amb un total de 137.000 m2, que van doblar l’activitat de l’any anterior i van triplicar la del 2023. D’aquesta manera, la disponibilitat ha baixat fins al 18,55%, amb la previsió d’arribar a un sol dígit abans del 2029.
L’estudi Transparency: Districte 22@ Barcelona 2025 ha sigut elaborat per Cushman & Wakefield i s’ha fet públic en el marc del 22@Breakfast # 195, celebrat a la seu de Cuatrecasas i organitzat per 22@Network Barcelona. Malgrat les dades positives, s’ha destacat que la consolidació de la zona com a hub d’innovació del sud d’Europa passarà per impulsar una nova oferta d’oficines per alimentar una «demanda creixent». També es reprèn la reivindicació d’impulsar millores en la connectivitat i les infraestructures i «avançar cap a un districte més habitable, amb més vivenda i serveis com a eina per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la capacitat d’atraure talent».
Fent balanç de l’any passat, l’informe destaca que els sectors de tecnologies de la informació i telecomunicacions continuen tenint el pes més gran al districte, tot i que augmenta la presència d’àmbits relacionats amb la intel·ligència artificial com ciberseguretat, ‘gaming’ i ‘life sciences’, que nodreixen el pol tecnològic.
Les raons per les quals les diferents empreses van triar el 22@ apunten a la qualitat, flexibilitat i sostenibilitat, vist que el 98% dels espais arrendats són edificis A i B+. Han crescut el format ‘plug & play’ (espais equipats amb tots els serveis i llestos al moment), que ja va suposar el 45% de les contractacions, així com els espais flex i de ‘coworking’, dels quals ja hi ha un 8% en estoc.
Paper central
Javier Bernades, president de la Comissió d’Urbanisme i Territori del 22@Network Barcelona i Head of Offices EMEA a Cushman & Wakefield, ha apuntat que aquest 43% de contractacions consolida el seu «paper central al mercat d’oficines de Barcelona, com el principal focus d’atracció de demanda, especialment per a companyies que prioritzen espais d’alta qualitat». Tot i que ha emfatitzat que per mantenir la competitivitat i captació d’inversió serà necessari millorar els serveis, connectivitat i disponibilitat de vivenda.
Les previsions són optimistes, estimant que entre el 2028-2029, la disponibilitat d’espai es reduirà a un dígit. Es pot recordar, com es va recollir en el recent informe ‘Barcelona Oficines’, que el districte tecnològic sumava el 47% de l’oferta d’oficines disponible a la metròpolis a finals del 2025.
Lluny de l’autocomplaença, Héctor Bros, secretari de la Junta Directiva del 22@ i soci de Cuatrecasas, ha destacat que davant la competència «el 22@ ha de continuar adaptant-se» i «continuar evolucionant», més enllà de l’«èxit» aconseguit.
És sabut que les diferents zones del districte han avançant a velocitats dispars. I precisament, Joan Cambronero, gerent de l’àrea d’Urbanisme i Vivenda de l’ajuntament, s’ha pronunciat sobre els reptes pendents. Ha afirmat que «el 22@Norte té un gran potencial de creixement» i per aquesta raó van traslladar l’oficina d’Urbanisme a la zona, per «impulsar-ne el desenvolupament». Ha afegit que la futura estació de la Sagrera podria accelerar la transformació d’aquest àmbit.
El gerent del districte de Sant Martí, Josep Garcia Puga, ha recollit la demanda de l’associació perquè sigui un eix amb més atractius i reclams, alhora que ha advocat per l’equilibri entre la convivència i la qualitat de vida de l’entorn.
Els participants han coincidit en el fet que el futur creixement del 22@ s’alinea amb el Pla Barcelona Impulsa 2035, on la innovació, sostenibilitat i atracció de talent i inversió configura l’anhelat model econòmic de la capital catalana.
L’evolució de l’oferta a la ciutat
El febrer passat, l’informe del segon semestre del 2025 ‘Barcelona oficines’, elaborat per la Barcelona Investment Office amb la col·laboració de Barcelona Regional, va destacar una «estabilització de la disponibilitat global d’oficines».
El sostre total d’oficines a Barcelona se situava en 6.065.033 m2, amb un 12,1% de disponibilitat a finals del 2025. Però va ser un any en què els promotors van frenar l’activitat perquè el mercat absorbís l’estoc. Com va passar al 22@ que encara concentra gairebé la meitat del sostre lliure en el conjunt de la ciutat (346.582 m2) però clasrament ha guanyat ocupació en un any.
