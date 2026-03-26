Infraestructures
Els promotors de la central reversible adjudiquen l'estudi per la demolició de la tèrmica de Cercs
Els plecs, que han d'estar llestos al setembre, determinaran les característiques tècniques dels treballs a executar i establiran un pressupost orientatiu
Lídia López
Les empreses promotores de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, Verbund i E-Storagy, han encarregat els treballs per estudiar la demolició de l'antiga central tèrmica de Cercs. Els plecs resultants hauran de determinar les característiques tècniques sobre les obres que s'han d'executar i calcular el pressupost orientatiu que pot suposar.
Segons ha pogut saber Regió 7, l'encàrrec s'ha fet a una empresa que està especialitzada en treballs de demolició d'infraestructures similars, que com en el cas de l'equipament berguedà estan clausurades. En aquest sentit, es preveu que aquest estudi pugui estar enllestit de cara al mes de setembre i posi sobre la taula un punt de partida clar respecte del desmantellament d'aquesta instal·lació, en desús des de l'any 2011.
Precisament, posar fil a l'agulla per la demolició de la tèrmica és un dels compromisos de les promotores de la central reversible amb l'Ajuntament de Cercs per tal que la corporació local doni suport al projecte. El consistori ha avançat que es posiciona favorablement a la iniciativa, per aquesta inversió en infraestructura i per la resta de beneficis anunciats, que inclouen descomptes en la factura de la llum, ajuts per a la formació, una borsa preferent de contractació local i l'establiment de visites al futur equipament.
A banda del paper que puguin jugar les promotores, les administracions públiques també hauran de participar en aquesta tasca. La principal interessada és la corporació local, amb un equip de govern liderat per Urbici Malagarriga que ha dedicat tot el mandat a vetllar aquest objectiu. Tal com ha explicat el batlle a aquest mitjà, el consistori ha estat acompanyat per la Generalitat, concretament a través de l'àrea de Transició Ecològica, que s'ha interessat pel cas i ha posat a disposició els mecanismes per avançar en la fita.
La mateixa consellera, Sílvia Paneque, també ha sol·licitat al ministeri homòleg que s'impliqui en la qüestió. En darrera instància, s'haurà de determinar el grau de participació en el finançament dels treballs que puguin assumir les empreses que al llarg dels anys van explotar les instal·lacions, així com l'actual titular dels terrenys -actualment, no queda clara la propietat-.
A hores d'ara es disposa d'uns dos milions d'euros per engegar aquests treballs, a càrrec de les promotores de la central reversible. Es tracta de la part proporcional dels sis milions d'euros d'inversió compromesos de forma equitativa amb els tres municipis que comprèn el projecte, Cercs, la Nou i Vilada, i dels quals una primera part serviran per sufragar l'estudi.
