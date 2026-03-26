Seccions

Estudi sobre sexualitat

Un de cada quatre espanyols no ha mantingut relacions sexuals en l’últim any, segons el CIS

El 58% dels espanyols utilitza joguines sexuals i lubricants per estimular el plaer i el 80% afirma que en cap cas utilitzaria robots humanoides amb finalitats sexuals

L'aplicació de cites, Tinder / JORDITOTIX / EPC

Jose Rico

Barcelona

Una de les preguntes clàssiques de David Broncano a 'La revuelta', la del sexe, troba respostes en un estudi que el Centro d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquest dijous sobre hàbits i opinions sobre la sexualitat. L’enquesta, elaborada del 5 al 12 de març, revela que un de cada quatre espanyols (24,6%) no han mantingut relacions sexuals en els últims 12 mesos, davant del 75,1% que reconeix que sí que n’ha tingut amb la seva parella o amb altres persones. Entre els qui no han mantingut sexe en l’últim any, el 16,3% afirma que ha estat per manca d’interès o desig sexual, un 13,5% per viduïtat i un 11,2% per malaltia pròpia o de la parella.

El 73,5% dels enquestats coincideixen que, per tenir una vida satisfactòria, és important tenir una relació sentimental, davant d’un 23% que resta importància a aquest fet. Un 69,2% dels ciutadans declaren tenir parella actualment, i d’aquests, el 97,4% afirma que té una relació de parella amb una sola persona. Només l’1,2% dels espanyols diuen mantenir "una relació oberta, amb relacions sexuals fora de la parella".

Entre les persones que afirmen no tenir parella, un 22,3% declara que "té relacions casuals o cites sense exclusivitat" davant d’un 73,4% que diu no tenir ni relacions ni cites. Dels qui no tenen parella, el 36,6% afirma que d’aquí a cinc anys vol continuar vivint "sense relacions ni parella", mentre que al 20,5% li agradaria "tenir una relació estable o conviure sense estar casat", i el 17,5% prefereix "tenir una relació estable, però cadascú vivint a casa seva".

Experiències i joguines sexuals

Pel que fa a experiències sexuals, només un 12,9% dels 4.009 entrevistats reconeixen haver tingut "relacions obertes o no exclusives" en algun moment, dels quals un 42,8% sosté que "ha estat una etapa de la seva vida", mentre que un 29% ho considera "una experiència puntual". Un 7,9% dels espanyols asseguren haver realitzat "pràctiques de dominació o de submissió"; un 6,8%, "fetitxismes específics"; un 5,2%, el "poliamor", i un 4,7% ha participat en "orgies". En relació amb aquest tipus de pràctiques sexuals, un 26,3% no es considera "ni obert ni conservador"; un 25,4%, "més aviat conservador"; un 18,6%, "molt conservador"; i només un 26%, "molt o força obert".

Un 58,5% dels espanyols asseguren haver utilitzat productes eròtics, com joguines sexuals, lubricants, olis o altres objectes, per estimular el plaer, davant d’un 41,3% que afirma no utilitzar-los. Entre els qui reconeixen utilitzar-los, els olis, lubricants i altra cosmètica eròtica és el més emprat (92,9%), seguit de les joguines sexuals (75,8%) i, en tercer lloc, roba, llenceria o accessoris eròtics (61%).

La majoria dels enquestats indica que ha utilitzat aquests productes amb parella estable: un 85,4% assegura que ha utilitzat llenceria o accessoris eròtics amb la seva parella, un 70,7% ha emprat olis, lubricants o cosmètica eròtica i un 57,4% ha utilitzat "altres objectes no destinats al plaer" amb les seves parelles. Entre les persones que han fet servir alguna vegada un producte eròtic, un 33,9% admet que ho ha fet per "curiositat o experimentació"; un 26,1%, per "millorar la satisfacció sexual"; i un 23,8%, per "diversió".

Robots amb finalitats sexuals

Per contra, l’enquesta revela que els espanyols són força refractaris a l’ús dels robots humanoides com a part de la seva sexualitat. El 80,6% dels entrevistats declara que en cap cas estaria disposat a tenir relacions amb robots amb finalitats sexuals, un 13,9% veu poc probable tenir una experiència així, i només un 4,4% diu que molt o força probable. Paral·lelament, un 18,7% comparteix l’afirmació que saber que la teva parella utilitza joguines sexuals en solitari genera pressió en les relacions sexuals, mentre que un 75,5% hi està poc o gens d’acord amb aquesta afirmació. A més, el 56,7% està molt o força d’acord que l’ús de joguines eròtiques enriqueix la vida sexual, davant del 37% que opina el contrari.

Notícies relacionades

Un 78,8% dels espanyols opinen que les relacions afectives i sexuals són avui "més inestables que abans", un 61,8% creu que ara les relacions "generen més incerteses" en comparació amb fa 50 anys i un 73,3% afirma que les relacions actuals "han estat transformades profundament per les xarxes socials i internet". La majoria dels enquestats també consideren que, actualment, les relacions permeten una major llibertat individual (81,6%), són més igualitàries entre homes i dones (75,6%) i són més plaents que fa 50 anys (64,2%).

Les noves modes dels casaments: codis QR, taules úniques i retrats en directe

L'Iran es mostra "receptiu davant qualsevol sol·licitud" procedent d'Espanya sobre l'estret d'Ormuz

El Baxi Manresa ha buscat consulta externa per solucionar el traumatisme al cap d'Olinde

Sabater i Albiol s’enganxen en una polèmica sobre la xifra de persones sense sostre mortes aquest 2026 als carrers de Badalona

Les mentides del cas Noelia: de la violació per part d’estrangers en un centre de menors a la manca de tractament psiquiàtric

Berga ha de revisar la ubicació de la parada de busos per assumir l'augment d'expedicions a Barcelona

L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages lluiten contra la discriminació LGTBI+ als centres educatius amb una nova guia dirigida al professorat

Centre Sanitari del Solsonès: caminar és fer salut

