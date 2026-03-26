Tradició catalana
Fires de Rams a Barcelona: dates i on comprar la palma per Setmana Santa 2026
Barcelona torna a celebrar una de les tradicions més arrelades de la Setmana Santa: les Fires de Rams, els mercats on és possible adquirir palmes, palmons, rams de llorer i tota mena d’ornaments típics del Diumenge de Rams. Aquest any, les parades s’instal·laran en dos punts molt concorreguts de l’Eixample: la plaça de la Sagrada Família i la rambla de Catalunya.
Durant aquests dies, veïns i visitants podran trobar palmes i palmons de diferents mides, així com elements decoratius tradicionals com rosaris de sucre i cintes de colors, habituals en aquesta celebració religiosa i cultural.
Tradició
Les palmes i els palmons són peces artesanals elaborades a partir de brots de palmera que es cobreixen per evitar que el sol els torni verds. Gràcies a aquest procés, adquireixen el seu característic color groguenc i una textura flexible que permet treballar-los i decorar-los.
A Catalunya, és costum que padrins i padrines regalin aquestes palmes als seus fillols el Diumenge de Rams. La tradició rememora l’entrada de Jesús a Jerusalem, quan, segons les escriptures, va ser rebut per la multitud amb rams de palma.
Després de la missa del Diumenge de Rams, se celebra una processó en què es beneeixen les palmes, els palmons i els rams de llorer. En moltes llars encara es conserva la tradició de penjar la palma beneïda al balcó durant tot l’any, ja que se li atribueixen propietats protectores i de bona sort.
Dates i ubicacions
Les dues principals fires estaran obertes en horari de 9.00 a 21.00 hores i es repartiran en aquestes dues ubicacions de l’Eixample:
Fira de Rams de la Rambla de Catalunya
- 📍Rambla de Catalunya, entre els carrers Aragó i Consell de Cent
- 🗓️Del 25 al 28 de març
Fira de Rams de la Sagrada Família
- 📍Plaça de la Sagrada Família
- 🗓️Del 25 al 29 de març (el dia 29 només al matí)
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor