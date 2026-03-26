El Govern amenaça el fons amb una multa exemplar
Illa reivindica que s’estan aplicant "mesures mai vistes" i que actuarà amb contundència davant un cas en què considera que es vulnera la llei d’habitatge.
«A cap ciutat de Catalunya permetrem que hi hagi actuacions abusives», diu Illa
Sara González
"Ens oposem frontalment al desnonament dels veïns del carrer de Sant Agustí del barri de Gràcia. A cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns i veïnes a viure al seu barri", va afirmar Salvador Illa ahir en les xarxes. "Qui vulgui invertir en habitatge ho pot fer en habitatge social per a la gent vulnerable. No qui vulgui invertir per especular", va dir després en un acte a Tarragona. "Hi insisteixo, qui vulgui invertir té catifa vermella per fer-ho en el Pla 50.000, per a gent que ho necessita. Accés a l’habitatge com un dret bàsic, aquesta és la política del Govern pel que fa a habitatge. Permetin-me que sigui molt clar en aquest missatge, sigui a Barcelona, a Tarragona, a Girona o a Lleida. Es tracta de protegir també les persones", va afegir el president, informa Jan Magarolas.
És un "cop a sobre de la taula". Així defineixen fonts del Govern que Illa aixequés la veu en contra del desnonament de Sant Agustí. "La Generalitat ha verbalitzat que està disposada a actuar amb contundència davant un cas en què considera que s’està vulnerant la llei d’habitatge i que pot suposar per al fons neerlandès New Amsterdam Developers (NAD) una multa de com a mínim 90.000 euros per pis que s’estigui saltant la norma. A l’edifici hi ha 23 habitatges, de manera que, si es confirma que el seu pla per a tots passa per fer fora els actuals inquilins per trossejar-los i llogar-los per habitacions a preus per sobre dels límits fixats, la sanció podria superar els dos milions.
És la primera vegada que el president de la Generalitat s’expressa públicament en aquests termes davant un cas en què hi ha una ordre judicial de desnonament que obliga els Mossos a actuar-hi. No només va explicitar ahir que farà tot el possible per frenar-ho, sinó que l’Executiu no descarta recórrer a qualsevol via, fins i tot també la legal, per aconseguir-ho.
Es tracta d’una reacció política d’un calibre diferent de la que es va tenir amb el cas de Casa Orsola o amb altres desnonaments menys mediàtics. I és que el president té la vocació de fer notar que a Catalunya s’estan aplicant "mesures mai vistes abans" per posar en relleu totes les regulacions aprovades durant el seu mandat acordades, en bona mesura, amb els Comuns, ERC i fins i tot la CUP. "El president sempre posa l’habitatge com una prioritat de les seves polítiques, l’accés a l’habitatge és una missió de país", asseguren fonts de Presidència. També la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va reivindicar ahir que el Govern continua avançant en matèries com la d’habitatge, carpeta a la qual volen donar més reconeixement en la segona meitat de la legislatura, a més de buscar posar el focus en l’acció de govern mentre transcorre en un segon pla la negociació dels comptes amb ERC. Fonts del seu departament atribueixen el canvi de rasant amb l’edifici de Sant Agustí a què es tracta d’una situació paradigmàtica "abusiva" comesa, en aquest cas, per un gran tenidor. Però també al fet que ja està actuant a ple rendiment el cos d’inspectors encarregats d’imposar sancions.
En el cas concret del desallotjament ajornat, l’inquilí afectat assegura que paga 800 euros pel seu habitatge, mentre que al mateix bloc s’estan llogant habitacions per uns 900 euros, amb una mitjana de tres per pis.
