El sensellarisme, en el focus
Sabater i Albiol s’enganxen en una polèmica sobre la xifra de persones sense sostre mortes aquest 2026 als carrers de Badalona
Guanyem assegura que són nou i no cinc les persones mortes als carrers de Badalona en els tres primers mesos de l’any
El govern d’Albiol insisteix que són cinc les persones traspassades, i obre la porta a interposar una querella contra l’exalcaldessa
Gerardo Santos
La polèmica per la gestió del sensellarisme a Badalona ha conegut aquest dijous a la tarda un nou capítol. La exalcaldessa Dolors Sabater ha declarat que, a través d’una "informació" a la qual ha tingut accés la regidora, "enguany ja han mort nou persones sense sostre als carrers de Badalona". Serien quatre persones més del que es coneixia fins ara. Així ho ha anunciat Guanyem Badalona en un comunicat que, segons el seu tenor, "confirma una realitat molt més greu de la que havia reconegut el govern de Xavier Garcia Albiol". Al cap d’una estona, l’Ajuntament ha insistit que té constància de cinc víctimes, i ha assegurat que "qualsevol altra xifra que s’estigui difonent respon a una manipulació interessada de la realitat", en barrejar aquests casos amb persones que han mort en centres sanitaris, després de dies o setmanes ingressades i per diverses circumstàncies de salut o addiccions".
En la seva resposta, el consistori qualifica d’"irresponsabilitat i absoluta mesquinesa" el que considera un "intent de Dolors Sabater de barrejar deliberadament les persones que han mort al carrer amb altres defuncions produïdes en centres hospitalaris".
Segons l’explicat per Guanyem, durant el 2025 van ser nou més les víctimes mortals entre les persones sense sostre de la ciutat, mentre que en anys anteriors els morts havien estat entre dos i quatre. En tot cas, assumeixen que en "els anys anteriors al tancament de Can Bofí Vell [l’únic alberg municipal per a persones sense sostre] les xifres anuals de morts de persones sense llar eren molt inferiors".
La resposta municipal mostra l’enuig del govern d’Albiol, que assegura que "no tolerarà aquest tipus de declaracions, amb les quals es pretén obtenir un rèdit polític a costa de situacions extremadament sensibles". Així, fonts municipals indiquen que si l’edil de Guanyem "insisteix a barrejar les persones que han mort al carrer amb les persones que han mort per problemes de salut en centres hospitalaris, s’emprendran les accions legals corresponents, inclosa la interposició d’una querella".
Aquest divendres, ple extraordinari al respecte
La polèmica té lloc en una setmana en què el sensellarisme torna a centrar el focus informatiu a Badalona. Aquest mateix dimarts, un operatiu de neteja i policial desallotjava la quinzena de persones, segons les dades facilitades per l’Ajuntament, que encara passen la nit sota el pont de la C-31, més de tres mesos després de la desocupació del gran assentament de l’antic institut B9. El consistori va declarar que els productes de neteja aplicats a la zona provoquen que "durant uns dies no s’hi pugui estar". Aquest dimecres, més de cinquanta entitats socials locals van unir forces en la signatura de la 'Declaració de Badalona', un manifest que insta les administracions, en especial la municipal, a prendre mesures per lluitar contra el sensellarisme.
A més, el passat 9 de març, l’oposició en bloc (PSC, ERC, Badalona en Comú i Guanyem) va forçar la convocatòria d’un ple extraordinari perquè el govern municipal donés explicacions sobre les morts de persones sense sostre als carrers de la ciutat aquest any (en aquell moment, eren quatre les víctimes confirmades per l’Ajuntament de Badalona), així com per exigir al govern d’Albiol la posada en marxa d’un menjador social o la reobertura de l’alberg municipal de Can Bofí Vell, entre altres mesures. De fet, en el comunicat enviat per Guanyem, la formació.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca