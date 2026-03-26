INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

Les pèrdues pel canvi climàtic es podrien multiplicar

Dos estudis de la revista ‘Nature’ alerten de la gravetat de la crisi climàtica i que alguns fenòmens podrien ser pitjors del previst.

Farà falta eliminar CO2, no sols deixar d'emetre-ho, per a frenar el canvi climàtic

Farà falta eliminar CO2, no sols deixar d'emetre-ho, per a frenar el canvi climàtic / Shutterstock

Valentina Raffio

Barcelona

L’avenç del canvi climàtic sobre el planeta i sobre les nostres vides podria ser més ràpid del que es creia i, sobretot, més greu del que s’havia estimat. La revista ‘Nature’ publica aquest dimecres dos estudis científics internacionals que, des de diferents perspectives, adverteixen de la gravetat del fenomen. D’una banda, una anàlisi liderada per la Universitat de Stanford adverteix que les pèrdues econòmiques derivades del canvi climàtic podrien multiplicar-se fins a per 10 en les pròximes dècades. D’altra banda, un treball del Centre Helmholtz d’Investigació Ambiental d’Alemanya afirma que molts dels extrems climàtics que s’esperaven en escenaris d’escalfament extrem podrien ja donar-se en la trajectòria que estem seguint. En els dos casos, els científics alerten que aquestes dades són una advertència sobre un futur que encara som a temps d’esquivar si reduïm de forma dràstica les nostres emissions.

Impactes diferits

El primer treball, encapçalat pel reconegut investigador Marshall Burke, se centra a calcular el cost econòmic associat a les emissions de diòxid de carboni. L’anàlisi dibuixa primer l’evolució històrica d’aquest paràmetre, avaluant els danys ja ocorreguts com a conseqüència d’emissions passades i quantificant els seus efectes en l’economia global a través del PIB. Després, mitjançant el desplegament de models matemàtics, l’estudi també planteja calcular com podrien evolucionar en un futur els danys associats al canvi climàtic, tant per emissions històriques que encara generen impactes diferits com per les emissions originades ara i les que podrien tenir lloc en els pròxims anys. Amb tot això, el treball afirma que els costos futurs derivats d’emissions passades podrien ser fins a 10 vegades superiors als danys ja observats.

Notícies relacionades

Les xifres són contundents. Segons apunta l’anàlisi, una tona de CO2 emesa el 1990 va generar l’equivalent a 180 dòlars (155 euros) en danys fins al 2020. Però si segueix així, es preveu que una tona de CO2 generada ara causarà 1.840 dòlars més (gairebé 1.590 euros) addicionals en pèrdues fins al 2100. El treball també apunta a la contribució històrica de certs països a l’escalfament global i afirma que, per exemple, les emissions dels Estats Units des de 1990 fins ara haurien provocat uns 10 bilions de dòlars en danys globals, mentre que les d’Europa superarien els 6 bilions en el mateix període. En aquesta mateixa línia, l’estudi assenyala que activitats com les emissions generades a partir d’un sol vol de llarga distància a l’any provocaran danys futurs per valor d’uns 25.000 dòlars per a l’any 2100.

